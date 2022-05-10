Протасевич отрекся от своей подельницы-экстремистки

Создатель экстремистского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, находящийся под домашним арестом в Белоруссии, отрекся от своей девушки Софии Сапеги, которую на прошлой неделе коллегия Гродненского облсуда приговорила к шести годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и розни.

Об этом он написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, точно так же, как и многие, был неприятно удивлён приговору, связанному с реальным лишением свободы. Однако по сравнению с тем, что изначально ей грозило до 20 лет… Это хоть немного утешает. За что именно Соне был вынесен такой приговор? Вы не поверите, но отнюдь не за то, что она была моей девушкой. Основная статья, вокруг которой строилось её обвинение – 130 УК РБ (разжигание вражды). И не за комментарии в интернете, а за администрирование известного в Беларуси телеграм-канала Черная Книга Беларуси (ЧКБ)», – пишет Протасевич.

Далее он разъясняет, что ЧБК публиковал личные данные силовиков и представителей власти. Эту информацию, по словам Протасевича, использовали не только активисты Беломайдана для организации травли и составления санкционных списков, но и отряды признанных террористическими организаций ОГСБ и «Буслы ляцяць» – для совершения различных действий вроде поджогов.

«Мы много практически не влезали в рабочие дела друг друга – каждый занимался своими делами. Разве что у меня получилось построить хорошие и даже дружеские отношения с некоторыми ребятами из команды ЧКБ», – отмазывает себя Протасевич.

Он уверяет, что его отношения с Сапегой практически разладились к маю 2021 года, когда они поехали в совместный отпуск в Грецию, и молодые люди договорились расстаться по возвращении в Литву. Однако самолет, на котором они летели совершил экстренную посадку в Минске из-за минирования, в результате чего Протасевич и Сапега были арестованы.

«Когда самолёт уже садился в Минске я скинул в рюкзак Сони свой телефон и ноутбук, понимая, что она нигде и никогда не светилась, поэтому наверняка сможет проскочить. Но не получилось», – признается Протасевич.

Он обрадовался, когда Сапега оказалась вместе с ним в «системе КГБ, а не МВД, потому что я был оппонентом государства в целом и политическим деятелем, а вот она напрямую работала против силовиков».

«Спустя месяц в СИЗО нас перевели под домашний арест, и с того момента мы жили вместе, пусть и под охраной. Однако это не привело к налаживанию наших личных отношений. К тому же, постоянное нахождение вдвоём в замкнутом пространстве да ещё и в весьма стрессовой ситуации явно не способствует гармонии в отношениях. Которые, напомню, у нас и так фактически завершились до посадки в Минске. Поэтому неудивительно, что достаточно быстро между нами стало всё совсем плохо. Уже в сентябре мы банально сосуществовали рядом как сожители. И так как количество конфликтных ситуаций продолжало нарастать, в октябре нас расселили. То есть уже примерно 7 месяцев нас фактически ничего не связывает. Даже уголовные дела и обвинения у нас совсем разные, они попросту не пересекаются», – пишет Протасевич.

Сразу после ареста он стал сотрудничать с властями и давать интервью государственным белорусским СМИ, в которых осуждал своих бывших соратников. В оппозиции его пытались оправдать тем, что он делает это, чтобы спасти Сапегу. Сейчас Протасевич возмущается тем, что западные СМИ не рассматривали его девушку как отдельную личность.

«Соня была осуждена за свою реальную деятельность, а не за то, что состояла со мной в отношениях. Поэтому прежде чем начинать обвинять меня и проклинать в комментариях – включите хоть немного мозг», – продолжает топить бывшую Протасевич.

Он сообщает, что успел жениться, а расследование его дела продолжается.

Он также выступает свидетелем по десятку других дел как «эксперт». При этом Протасевич продолжает работать в провластном информационно-просветительском учреждении «Центр «Системная правозащита».

«Вот идёт по свету человек – эталонное говно», – прокомментировал откровения Протасевича журналист РБК Игорь Виттель.

Сапега имеет российское гражданство, и в прошлом году в России была развернута кампания за ее экстрадицию, в которой принимали участие не только сочувствующие Беломайдану либералы, но и руководитель RT Маргарита Симоньян, а также депутат Госдумы от «Единой России» Мария Бутина. Тогда же министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что выдача экстремистки возможна только после решения суда. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать Сапегу по дипломатическим каналам.