Протасевич отрекся от украинских «побратимов» и просит Лукашенко его не выдавать

04.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Один из основателей экстремистского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, который сейчас содержится в минском СИЗО, глубоко раскаивается в том, что принимал участие в войне на Донбассе на стороне украинских карателей в составе нацбата «Азов».

Об этом он заявил в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что вся моя поездка туда, с учетом того, что я не только позволял себе странные высказывания, но и нарушил журналистскую этику, перейдя все границы, я не поддерживаю эту идеологию, но в моем окружении было много людей этой идеологии, это было самой большой ошибкой в моей жизни. Это та единственная вещь, о которой я, правда, жалею», – сказал Протасевич.

На него возбуждено уголовное дело в ЛНР. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил донбасским следователям допросить экстремиста. Протасевич боится этого и надеется, что его не выдадут на Донбасс, где ему угрожает смертная казнь за военные преступления.

«Целиком логично, что такое уголовное дело было возбуждено. Мне тяжело, на самом деле, сказать хоть что-то, потому что… Единственное, на что я надеюсь, что у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли и решимости для того чтобы не выдать меня», – сказал Протасевич.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко полагает, что раскаяние Протасевича – не искреннее, а продиктовано лишь опасениями наказания на Донбассе.

«Я вспоминаю Донбасс. Я там был, брал интервью у арестованных, которые служили в ВСУ, «Правом Секторе» и в других карательных батальонах. Поверьте мне, они так же плакали, рассказывали, что не они стреляли в мирных граждан, что не они виноваты в том, что произошло. Что они хотели иметь семьи, детей. А я им задавал вопрос: «А кто же убивал мирных граждан, детей, стариков? И кто же нажимал спусковой крючок для того, чтобы летели пули и мины в стороны детсадов, домов и другой социальной инфраструктуры?». Они так же плакали, как этот персонаж – Роман Протасевич. И один в один, практически, говорили эти же слова. Знаете, в народе говорят: «Москва слезам не верит!» Многие сейчас скажут, что его сломали, так над ним издевались. Мол, вот такое КГБ! Хочу вам сказать, что когда я брал интервью у такого же, как он, только в Донбассе, мне тоже говорили, что над ними там издевались. А, мол, я, безрукий, безногий применял к ним пытки. Так вот, никаких пыток не применяли, ни я, ни другие. Кормили их хорошо. У них была белая постель, прогулки, и относились к ним, просто прекрасно! И эти слезы Протасевича вовсе не искренние слезы раскаяния! Я им не верю! Это слезы бессилия и злобы загнанной в угол крысы. Именно из-за него уже погибли люди в августе-сентябре 2020. Из-за его провокаций, лжи и руководимого им канала «Нехта», могло бы быть в Белоруссии, как в Донбассе: война, кровь, разруха. Но этот персонаж успел еще и повоевать на Донбассе! Он почти год воевал в составе нацистского батальона «Азов». Если бы не Россия, не жесткость белорусского лидера, то этим негодяям удалось бы разрушить еще одно государство, и сделать нищим еще один народ, обрекая его на вымирание и геноцид, как украинский. После этого Белоруссию так же, как и сегодня Украину, настраивали бы для войны и вражды с Россией. Я не хочу над ним глумиться. Это неумный, недалекий человек. Тут налицо результаты действий Европы и Америки. Мы видим слезы… Но я хочу не об этом написать. Скоро мы увидим слезы в таком же формате на лицах Порошенко, Зеленского, Турчинова, Кличко, Парубия, Яценюка, Коломойского, Тимошенко, Маломужа, Ляшко, Парасюка, Яроша, Наливайченко, Гелетея, Авакова, Тягнибока, Полторака, Пашинского, Фарион, Гончаренко, Гордона и других, кто делал госпереворот, разжигал войну, ненависть между нами, кто пресмыкался перед госпереворотчиками и устраивал фашистско-нацистский режим, кто глумился над настоящими героями Великой Отечественной войны и уничтожал нашу многовековую историю. Этих всех людей по списку мы увидим плачущими. Но только Роману Протасевичу по белорусским законам светит 15 лет, а вот этим негодяям, которых я упомянул выше, светит пожизненное заключение, а, скорее всего, смертная казнь за те преступления, которые они натворили на Донбассе. Так что смотрите, коллаборанты украинские, полицаи и фашисты, – именно это ваше будущее, когда вы будете так же плакать перед видеокамерами. Но только вас еще поведут по длинному темному коридору позора, приведут в Донбасс, чтобы вы, негодяи, увидели все то, что вы натворили и какое горе принесли жителям Донбасса. И вот после этого вам будет вынесен всенародным военным трибуналом приговор. Я в это верю!» – комментирует Журавко в своём блоге.