Протасевич подаёт в суд на Ryanair и обвиняет в сговоре своих бывших подельников

03.02.2022  19:40 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Запад, Конфликт, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Транспорт


Перешедший на службу к Лукашенко создатель экстремистского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич намерен подать в суд на авиакомпанию Ryanair, с рейса которой он был снят в мае прошлого года в Минске, когда самолет совершил посадку из-за ложного сообщения о минировании.

Об этом он заявил на youtube-канале «InfoSpecNaz БЕЛЯКОВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перешедший на службу к Лукашенко создатель экстремистского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич намерен подать в...

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«Не буду раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и призываю подать аналогичные иски всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса», – сказал Протасевич.

Кроме того, он намерен подать заявление об инциденте в международную организацию гражданской авиации ИКАО, в которой готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов.

Руководство Ryanair, власти Евросоюза и Украины обвинили в инциденте с посадкой самолета президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвав его «авиапиратом» и введя санкции против компании «Белавиа».

Однако сам попавший в итоге под домашний арест Протасевич уверен, что ложное сообщение о минировании послали его бывшие соратники Ян Рудик и Даниил Богданович. Они были заинтересованы в смещении Протасевича с должности главного редактора и имели тесные контакты с так называемыми «киберпартизанами» – хакерами, взламывающими сайты госорганов Белоруссии.

Протасевич обращает внимание на то, что в письме о ложном минировании упоминался Дельфийский экономический форум. Он присутствовал на этом мероприятии в качестве фотографа, но знали об этом только 5 членов делегации самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской.

По его словам, в штабе Тихановской зимой и летом прошлого года активно обсуждался казус российского блогера-уголовника Алексея Навального, возвращение которого в Россию из Германии стало поводом для относительно массовых протестов. Предлагалось возродить затухший Беломайдан, принеся сакральную жертву «режиму». Однако добровольно возвращаться из эмиграции и садиться в тюрьму никто не захотел.

Поскольку Протасевич практически сразу после ареста начал сотрудничать с властями, использовать его в качестве сакральной жертвы не удалось, однако штаб Тихановской все равно сделал его историю своим основным аргументом перед Западом в пользу введения новых санкций против Белоруссии.



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