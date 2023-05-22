Протасевич помилован за полную сдачу агентуры Запада

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Бывший редактор польского экстремистского тг-канала «Нехта» Роман Протасевич помилован президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Об этом сам Протасевич заявил сегодня белорусским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент еще 16 мая подписал соответствующий указ, и вот наконец наступил день, когда все моя пренеприятная история наконец закончилась. Я очень счастлив и безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение. Я надеюсь, что дальше будет только лучше», – сказал Протасевич.

3 мая он получил восемь лет колонии, суд признал его виновным в «публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях».

«Помиловали за то, что он сдал всю агентуру Польши и США в Белоруссии и России, какую знал. Знал он много, больше год все писал и рассказывал. Все эти тысячи взяты в разработку. И хорошо», – пояснил неожиданную новость российский политолог Сергей Марков.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что Протасевич сдал также свою подругу Софью Сапегу, редактировавшую другой экстремистский канал «Черная книга Беларуси».

«Протасевича помиловали. Потому что сдал всех, включая невесту, унижался ровно столько, сколько было велено, не скандалил и вообще был зайчиком. Тем самым продемонстрировав окружающему миру истинную морду любого лидера любой цветной революции – морду зайца-бздуна», – написала Симоньян.

Сапега была задержана в 2021 году вместе с Протасевичем на совершившем незапланированную посадку в Минске ирландском самолете. Однако осуждена на 6 лет она была на год раньше – в 2022-м – и по отдельному делу. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Сапеги в Россию, гражданской которой она является.

Московский обозреватель Геворг Мирзоян пишет, что никакой симпатии «к этому хомяку» у него нет.

«Никакого уважения тоже. И не потому, что он ради помилования сдал все своих подельников. А потому, что он сдал свою женщину. Ту, с кем он жил и спал. Хотя как мужчина должен был потребовать от Лукашенко чтобы помиловали и её.



Но он не потребовал. Потому, что не мужчина», – считает Мирзоян.

А вот политолог Марат Баширов считает, что Протасевича не надо осуждать.

«Знаешь, парень, это верное решение. Понять свою ошибку, признать её публично и начать жить свободным. Ты можешь дальше стать политиком или художником или отшельником, да кем угодно мирным. Но, твой пример важен для всех, кого еще введут в гео/политический блуд. Не теряйте свои жизни на алтаре чужих бабок. Батьке – поклон за отсутствие гордыни, там зачтется», – написал Баширов.