Протасевич рассказал, кто переводил «Нехте» деньги из России

04.06.2021, Москва, Елена Острякова

Телеграм-канал «Нехта», координировавший массовые протесты в Белоруссии в августе прошлого года, получал регулярное финансирование из России.

Об этом в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ рассказал один из основателей «Нехты» Роман Протасевич, 10 дней назад с международным скандалом задержанный в аэропорту Минска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изначально проект «Нехта» жил исключительно за счет продажи рекламы. При этом рекламные посты как у самого крупного на рынке игрока, естественно, стоили хороших денег. Тогда еще не было речи о каких-то грантах. Была реклама, и в один из моментов Степан (Путило, руководитель «Нехты» – ред.) запустил читательские пожертвования. Мне кажется, это нормальное средство монетизации. Читатели абсолютно свободно могут поддержать редакцию. Первой точкой конфликта стало вскоре после этого (это будет звучать очень интересно) российское финансирование проекта «Нехты». Российские деньги, и правда, присутствовали. Изначально, когда открыли читательские пожертвования, туда поступали небольшие зачисления – до 20 долларов. Это было июль месяц. Через две недели после того, как это было запущено, Степан сам похвастался: нам регулярно одна российская компания делает крупные переводы. И показал на своем мониторе: плюс 3 тысячи евро, плюс пять тысяч евро, – но постоянно. Минимум, раз в неделю», – рассказал Протасевич.

Как уверяет экстремист, его заинтересовал щедрый жертвователь и он проверил фирму-отправителя крупных сумм в интернете. Оказалось, что ей владеет конкурент российского олигарха – Михаила Гуцериева (личный друг Александра Лукашенко, помогавший Белоруссии с поставками нефти во время споров с Кремлём).

«Там прям было указано название фирмы, я не могу его точно вспомнить. Но оно было связано с Уралом и горной добычей. Я решил поискать в интернете и пришел к выводу, что владелец этой компании – достаточно известный российский олигарх. Но интересней другое: он прямой конкурент другого российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Позже у нас была опубликована информация об учредительном созыве «Славкалия», о перемещениях самолете господина Гуцериева, еще какие-то внутренние документы. Это была не случайная информация, полученная от анонимных источников, от читателей. Это информация, которую в рабочий чат переслал лично Степан и сказал, что вот это надо бы опубликовать. Я тогда вслух сказал: ты же понимаешь, что это больше похоже на промышленный шпионаж, а не на журналистику», – рассказал Протасевич.

Он полагает, что сотрудничество с российским олигархом не ограничилось переводом нескольких тысяч евро

«Позже Степан почти наверняка встречался с этим российским олигархом, он прилетал в Варшаву. Степан тогда волновался, костюмы искал. Он три дня практически не приходил в редакцию. Появлялся только в новом с иголочки дорогом костюме на пару минут», – рассказал Протасевич.