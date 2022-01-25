Протасевич решил служить Белоруссии и отрекся от «Азова»

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Новости Украины

Бывший редактор экстремистского телеграм-канала Роман Протасевич, находящийся под следствием в Белоруссии, сообщил об окончании домашнего ареста и начале работы в информационно-просветительском учреждении «Центр «Системная правозащита».

Об этом он заявил во время стрима на youtube-канале InfoSpecNaz БЕЛЯКОВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стрим получился вялым и продлился всего полчаса. Протасевич отказывался комментировать практически все вопросы: о своем деле, о конституционной реформе, о президентских выборах и даже о том, является ли он предателем, отсылая зрителей к «компетентным органам». Он заявил, что не боится находиться на свободе, поскольку «профессионализм белорусских спецслужб был неоднократно доказан», и надеется



«быть полезным стране».

Когда ему задали вопрос о его пребывании на Донбассе в зоне так называемой АТО, он тоже сперва ушел от ответа, сославшись на мнение президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом само мнение он не напомнил.

Однако зрители были настойчивы и продолжали спрашивать про Донбасс.

«Друзья, я могу сказать прямо: я ни разу ни в кого даже не стрелял, я ни разу никого не убивал. Я ни разу даже не направлял оружие на людей, потому что моим оружием было фотокамера, а не какие-либо пулеметы или что-либо в таком духе», – сказал Протасевич.

Он также высказался по ситуации на Украине.

«В Украине весьма насыщенная политическая жизнь, и постоянно происходят какие-те перипетии и события. Можно сколько угодно вести информационные войны с Россией, устраивать какие-то междусобойчики за власть, места в парламенте, но важно понимать, что от таких политических разборок больше всего страдают обычные жители Украины, которым эти политические перипетии идут только во вред. Достаточно вспомнить весьма злободневную для украинцев тему, связанную со стоимостью коммуналки, которая за последние годы выросла до космических размеров. Политические разборки не идут на руку простым украинцам, которые хотят жить спокойно и в достатке», – сказал Протасевич.

В июне прошлого года после того, как Протасевич оказался на севшем в Минске из-за ложной минирования самолете и был задержан, прокуратура ЛНР возбудила против него уголовное дело по факту участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики признана террористической («Азов»), применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами, оружия массового поражения, запрещенного международными договорами, и совершения геноцида.

«Экс-боевик неонацистского батальона «Азов», экс-самый разыскиваемый террорист Белоруссии и главред Нехты Роман Протасевич теперь- белорусский системный правозащитник. Головокружительная карьера», – прокомментировал новости военкор Александр Коц. «Чему удивляться? Последний командующий УПА Василь Кук, после того как ссучился занимался научной работой в Центральном государственном историческом архиве и Институте истории Академии наук Украинской ССР. Писал про марксизм-ленинизм и национальный вопрос», – написал в своем телеграм-канале ополченец ЛНР и публицист Владлен Татарский.

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