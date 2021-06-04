Протасевич решил встать на путь Бандеры

04.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Протасевич в белорусской оппозиции сыграет ту же роль, что и Степан Бандера в ОУН в 1939-1940 годах, кода он расколол организацию.

Об этом в беседе на «Укрлайф.тв» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Протасевичу уготована роль такого белорусского Степана Бандеры. В 1934-1936 годах были процессы, на которых Бандера вёл себя крайне положительно, у него была такая героическая позиция. Сначала его приговорили к смертной казни, потом заменили пожизненным заключением. И вот, после того как развалилась Польша в 1939 году, он выходит из тюрьмы, он – живая легенда, хорошо вёл себя в процессе, стал неким символом и так далее.

И первое, что он сделал – это расколол организацию украинских националистов. Его амбиции привели к расколу, он бросил вызов лидеру, сказал, что у него теперь больше заслуг, больше оснований для того, чтобы возглавить организацию и он теперь будет лидером. И он забрал на себя часть актива. Скорее всего, Протасевич получит некий срок, отсидит часть, выйдет на свободу и после этого он станет неким символом, который будет раскалывать белорусскую позицию.

Организация украинских националистов в 1939-1940 годах была более монолитной, но Бандере удалось расколоть ее, и Протасевич будет повторять эту крайне отрицательную роль Степана Бандеры, который тот сыграл в украинской истории. Он повторит эту роль перетягивая одеяло. Его вчерашнее заявление о том, что его сдал один из ближайших соратников Тихановской уже говорит само за себя. Это будет некая игра, которая будет попросту уничтожать белорусскую оппозицию. Один из элементов, которые будут приносить раскол в белорусскую оппозицию», – считает политолог.