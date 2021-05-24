Протасевич сдаст Лукашенко всех западных кураторов – Корнилов

24.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Задержание курировавшего массовые беспорядки в Белоруссии телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, учитывая его многочисленные преступления, является вполне закономерным и правильным шагом со стороны Александра Лукашенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается того, что его (Романа Протасевича – прим.), как оппозиционера, задержали. Честно, я удивлен, слышать про это, а что мы не видели, что делала «Nexta» в прошлом году?! Мы, что не видели призывы к совершению силовых действий, нападению на силовиков?! Мы не видели призывы совершать теракты на железной дороге?! Помните, инструкции приводили, вывешивали инструкции, как делать коктейли Молотова?

Если бы в США кто-то такие инструкции вывешивал, то его бы ловили по всему миру. Причём неважно, на чьей территории, в какой стране», – возмутился он.

Также Владимир Корнилов отметил, что Роман Протасевич, способный дать множество важных разоблачающих Запад показаний, нужен Минску живым и желательно здоровым.

«А вот Протасевич – основатель этого спецпроекта спецслужб «Nexta». Если он начнёт давать показания – кто их финансирует, как их создавали, где они сидят, кто их снабжал видеоматериалами на самом-то деле и кто монтирует эти материалы где-то в Варшаве, выдавая их за белорусские. Вот это будет самое ценное показание. Конечно, для Лукашенко Протасевич очень важен», – добавил политолог.