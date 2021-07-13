Протасевич становится ручным националистом Лукашенко

13.07.2021, Минск, Артем Агафонов

Вокруг бывшего бойца «Азова» и редактора Nexta Романа Протасевича продолжают происходить странные вещи. Его аккаунт в Twitter, открытый 5 дней назад сегодня был по какой-то причине заблокирован администрацией социальной сети. Однако блокировка продлилась недолго. Теперь микроблог Протасевича снова доступен.

Вообще, странностей вокруг фигуры Протасевича слишком уж много. Сначала его называли террористом и даже посадили ради него в минском аэропорту пассажирский «Боинг», летевший из Афин в Вильнюс, чем подставили страну под очередной пакет евросанкций, а национальную авиакомпанию «Белавиа» – под отлучение от европейского неба. Особо крикливые оппозиционеры тогда даже устроили ор на всю Европу о том, что ему грозит расстрел.

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Но расстрела точно не получилось. Протасевичу было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды и розни. Потом он стал звездой белорусского телевидения, на котором с ним вышла пара резонансных интервью, в которых он поливал грязью всех своих прежних соратников по оппозиции и хвалил Лукашенко за «стальные яйца». Дальше – больше. Несмотря на тяжесть предъявленных обвинений, его перевели под домашний арест в комфортабельный загородный дом и даже позволили вести аккаунт в твиттере.

Последнее особенно шокировало оппозицию и не только. Человек, только что входивший в первую пятерку врагов белорусского государства, который обвиняется, главным образом в том, что организовывал самые массовые в белорусской истории беспорядки, используя интернет, спокойно сидел в сети и чатился с другими пользователями. В то самое время, когда КГБ устроил массовую зачистку «экстремистски настроенных граждан», один из главных экстремистов рассуждал о том, как хотел бы пройтись по барам Зыбицкой. И что-то подсказывает, что такую прогулку ценителю «стальных яиц» скоро могут предоставить.

Обычно в Белоруссии людей, подозреваемых по таким статьям под домашний арест не отпускают, а с оппозиционерами в последнее время вообще не церемонятся, а тут и арест в люксовом исполнении и разрешение на доступ в интернет и соцсети, что, учитывая состав преступлений, в которых его обвиняют, выглядит вовсе дико. И тональность пропаганды в отношении Протасевича поменялась. Теперь он уже не исчадие ада, а раскаявшийся грешник. А в ситуации с блокировкой твиттером пропаганда однозначно выступила на его стороне. С чего вдруг такие перемены? Не только же из-за того, что он начал активно начал сотрудничать со следствием и сдавать подельников? Таких среди попавших в руки силовиков змагаров как бы не большинство.

Талант у Протасевича, как ни крути, имеется. У него есть серьезные проблемы с другими человеческими качествами, но вести агрессивные информационные кампании в интернете и делать пропагандистский контент он умеет и успел это доказать на деле. А положение на информационных фронтах у белорусской власти такое, что даже подобный «мальчиш-плохиш» может оказаться для нее ценным приобретением.

До событий августа прошлого года в Белоруссии была такая социальная группа – ручные националисты, одним из которых был и Протасевич. Они продвигали белорусизацию, устраивали травлю пророссийских сил, при необходимости, как в конце 2019 года, собирали толпы под русофобскими лозунгами. Они дистанцировались от старой оппозиции и казались подконтрольными, за что им очень многое сходило с рук. Вот только, стоило власти пошатнуться, как все эти Пальчисы, Мотолько, Белоусы и прочие сорвались с цепи и оказались в первых рядах среди организаторов беспорядков.

После августа 2020 года верность Лукашенко из ручных националистов сохранили очень немногие. Пожалуй, кроме экс-депутата Канопацкой, продолжающей исправно писать про «гибридный аншлюс» и обвиняющей всю оппозицию в том, что та пляшет под дудку Кремля. Но Канопацкая – одна и репутация у нее, прямо скажем, ниже плинтуса. Вот и понадобилось новое лицо, которое определенно найдет отклик у тех, кого обманули оппозиционные вожди, пообещав выплаты и правовую поддержку, а оставив без работы и с непогашенными штрафами. Ну и русофобскую повестку никто не отменяет. Собственно, в ней и есть главная цель существования «ручных националистов»