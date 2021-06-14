Протасевич весело солировал на пресс-конференции, издеваясь над западными журналистами

14.06.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусские власти организовали сегодня внезапную конференцию экстремиста Романа Протасевича, задержанного две недели назад во время экстренной посадки в Минске ирландского самолета из-за угрозы минирования.

Это стало неприятным сюрпризом для западных журналистов и дипломатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Их собрали послушать, как они считали, оправдания белорусских силовиков по поводу инцидента с самолетом. Некоторые из них были настолько шокированы, что покинули зал, как только там появился Протасевич.

Корреспондент ВВС Джон Фишер оперативно отрапортовал в «Фейсбуке», что не будет принимать участия, «когда он явно находится там по принуждению».

Журналистское чутье не подвело мистера Фишера. Протасевич продолжил ломать всю игру западной, оппозиционной белорусской и либеральной российской прессе, которая упорно пытается представить его как жертву «пыток и давления режима». Стратегия атаки не изменилась даже после того, как экстремист дал двухчасовое интервью телеканалу ОНТ.

Оппоненты Лукашенко пытались игнорировать то сладострастное удовольствие с которым Протасевич делился обидами на соратников по телеграм-каналу «Нехта» и поливал грязью видных деятелей белорусской политэмиграции. Но акцентировали внимание на царапинах на запястьях, комплиментах в адрес президента Белоруссии а также слезах (видимо от страха, что его выдадут в ЛНР, где он воевал на стороне украинского «Азова»).

Тема пыток так хорошо заходила аудитории «свободных» СМИ, что сегодня утром ее решили усугубить. Телеграм-канал беглых силовиков Bypol «со ссылкой на источники» поведал: избивать Протасевича в СИЗО приезжал лично Александр Лукашенко. Видимо после таких откровений власти и решили притащить «жертву режима» на объявленную пресс-конференцию.

Довольный и уверенный вид Протасевича мгновенно убил надежду западников. Этот заложник явно не собирался моргать и другим образом сигнализировать, что он говорит под давлением. Пришлось спасаться от этой печальной правды бегством.

Оставшихся журналистов Протасевич заверил в своем прекрасном самочувствии. Царапины на запястьях зажили: Роман объяснил, что в аэропорту силовики, не ожидавшие увидеть лицо, находящееся в розыске, связали ему руки каким-то подручным материалом, потому что наручников не нашлось.

Он сходу обвинил своих польских соратников в том, что они держат в заложниках его родителей, запугивают их и заставляют делать какие-то заявления. Протасевич призвал отца и мать спокойно вернуться в Белоруссию.

Он признал свою вину в организации массовых беспорядков и вновь отсыпал комплиментов Лукашенко.

«Я его уважаю, как человека, который смог выстоять перед тем натиском. Но я не стану политическим сторонником президента», – сказал экстремист.

Его уверенность легко можно объяснить тем, что белорусские власти передумали разрешить допрос Протасевича следователям из ЛНР, о чем было сказано на пресс-конференции.

Приподнятое настроение фигуранта тоже легко психологически объяснить. Протасевич считал себя мозгом «Нехты», а вся слава доставалась Степану Путило, о чем он пожаловался на ОНТ. И вот справедливость восторжествовала: о нем говорит и спорит весь мир, он на центральных белорусских телеканалах.

Его радость не смогли разделить оставшиеся в зале западные и оппозиционные журналисты. Они задавали все новые вопросы в надежде добиться признания в пытках, но Протасевич так и не моргнул.

Отчаявшись, корреспондентка оппозиционного информагентства БелаПан выступила с заявлением. Она сказала, что не верит Роману, не представляет, что с ним сделали, и желает мужества. Протасевич на это снисходительно улыбался.

«История с Протасевичем просто фееричная. Он им прямым текстом просто в лицо кричит: “Очнитесь! Я говорю совершенно искренне и без какого-либо принуждения”, но зарубежные дипломаты все равно талдычат, что “его пытали, его заставили”.

А когда Протасевич стал над ними откровенно смеяться, начали уходить из зала. В таких случаях в Беларуси говорят : “Праўда вочы коле!”, либо менее политкорректно: “Яму хоть сцы ў вочы, скажа, што Божая раса”. Фактически Протасевич сегодня сходил по-маленькому в мозг западным дипломатам и журналистам. Это важно для истории», – написал провластный политолог Александр Шпаковский.

Его оппозиционный коллега Игорь Тышкевич отметил, что власти не выпустили бы Протасевича перед западными журналистами, если бы не были стопроцентно уверены в его лояльности.

«Сравните интервью Протасевича на ОНТ и сейчас. Парень держался более уверенно. В ответ на вопросы журналистов он атаковал. Можно заставить человека заучить ответ на какой-то возможный вопрос, но сложно заставить его атаковать в ответ. Психологическая обработка. Амбиции, еще что-то, но на этом будут играть», – сказал Тышкевич в комментарии на своем youtube-канале.