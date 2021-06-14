14.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, СМИ, социальные сети
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Протасевич весело солировал на пресс-конференции, издеваясь над западными журналистами

Белорусские власти организовали сегодня внезапную конференцию экстремиста Романа Протасевича, задержанного две недели назад во...

Белорусские власти организовали сегодня внезапную конференцию экстремиста Романа Протасевича, задержанного две недели назад во время экстренной посадки в Минске ирландского самолета из-за угрозы минирования.

Это стало неприятным сюрпризом для западных журналистов и дипломатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Их собрали послушать, как они считали, оправдания белорусских силовиков по поводу инцидента с самолетом. Некоторые из них были настолько шокированы, что покинули зал, как только там появился Протасевич.

Корреспондент ВВС Джон Фишер оперативно отрапортовал в «Фейсбуке», что не будет принимать участия, «когда он явно находится там по принуждению».

Журналистское чутье не подвело мистера Фишера. Протасевич продолжил ломать всю игру западной, оппозиционной белорусской и либеральной российской прессе, которая упорно пытается представить его как жертву «пыток и давления режима». Стратегия атаки не изменилась даже после того, как экстремист дал двухчасовое интервью телеканалу ОНТ.

Оппоненты Лукашенко пытались игнорировать то сладострастное удовольствие с которым Протасевич делился обидами на соратников по телеграм-каналу «Нехта» и поливал грязью видных деятелей белорусской политэмиграции. Но акцентировали внимание на царапинах на запястьях, комплиментах в адрес президента Белоруссии а также слезах (видимо от страха, что его выдадут в ЛНР, где он воевал на стороне украинского «Азова»).

Тема пыток так хорошо заходила аудитории «свободных» СМИ, что сегодня утром ее решили усугубить. Телеграм-канал беглых силовиков Bypol «со ссылкой на источники» поведал: избивать Протасевича в СИЗО приезжал лично Александр Лукашенко. Видимо после таких откровений власти и решили притащить «жертву режима» на объявленную пресс-конференцию.


Довольный и уверенный вид Протасевича мгновенно убил надежду западников. Этот заложник явно не собирался моргать и другим образом сигнализировать, что он говорит под давлением. Пришлось спасаться от этой печальной правды бегством.

Оставшихся журналистов Протасевич заверил в своем прекрасном самочувствии. Царапины на запястьях зажили: Роман объяснил, что в аэропорту силовики, не ожидавшие увидеть лицо, находящееся в розыске, связали ему руки каким-то подручным материалом, потому что наручников не нашлось.

Он сходу обвинил своих польских соратников в том, что они держат в заложниках его родителей, запугивают их и заставляют делать какие-то заявления. Протасевич призвал отца и мать спокойно вернуться в Белоруссию.

Он признал свою вину в организации массовых беспорядков и вновь отсыпал комплиментов Лукашенко.

«Я его уважаю, как человека, который смог выстоять перед тем натиском. Но я не стану политическим сторонником президента», – сказал экстремист.

Его уверенность легко можно объяснить тем, что белорусские власти передумали разрешить допрос Протасевича следователям из ЛНР, о чем было сказано на пресс-конференции.

Приподнятое настроение фигуранта тоже легко психологически объяснить. Протасевич считал себя мозгом «Нехты», а вся слава доставалась Степану Путило, о чем он пожаловался на ОНТ. И вот справедливость восторжествовала: о нем говорит и спорит весь мир, он на центральных белорусских телеканалах.

Его радость не смогли разделить оставшиеся в зале западные и оппозиционные журналисты. Они задавали все новые вопросы в надежде добиться признания в пытках, но Протасевич так и не моргнул.

Отчаявшись, корреспондентка оппозиционного информагентства БелаПан выступила с заявлением. Она сказала, что не верит Роману, не представляет, что с ним сделали, и желает мужества. Протасевич на это снисходительно улыбался.

«История с Протасевичем просто фееричная. Он им прямым текстом просто в лицо кричит: “Очнитесь! Я говорю совершенно искренне и без какого-либо принуждения”, но зарубежные дипломаты все равно талдычат, что “его пытали, его заставили”.
А когда Протасевич стал над ними откровенно смеяться, начали уходить из зала.

В таких случаях в Беларуси говорят : “Праўда вочы коле!”, либо менее политкорректно: “Яму хоть сцы ў вочы, скажа, што Божая раса”. Фактически Протасевич сегодня сходил по-маленькому в мозг западным дипломатам и журналистам. Это важно для истории», – написал провластный политолог Александр Шпаковский.

Его оппозиционный коллега Игорь Тышкевич отметил, что власти не выпустили бы Протасевича перед западными журналистами, если бы не были стопроцентно уверены в его лояльности.

«Сравните интервью Протасевича на ОНТ и сейчас. Парень держался более уверенно. В ответ на вопросы журналистов он атаковал. Можно заставить человека заучить ответ на какой-то возможный вопрос, но сложно заставить его атаковать в ответ. Психологическая обработка. Амбиции, еще что-то, но на этом будут играть», – сказал Тышкевич в комментарии на своем youtube-канале.

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