Протасевича могли использовать «втемную»

25.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Задержание одного из организаторов массовых беспорядков в Белоруссии Романа Протасевича с экстренной посадкой самолета в Минске могло быть спровоцировано его западными кураторами, чтобы Запад имел повод ввести очередные санкции против Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он также отметил, что разрыв связей с Белоруссией может вызвать подорожание нефтепродуктов в Украине.

«Те, кто летает, пассажиры, будут платить дороже (потому что придется облетать Белоруссию). Для тех, кто летал в Москву, Минск был одним из пересадочных пунктов. А если ещё придёт в голову делать какие-то экономические санкции (потому что в Украине всё можно ожидать), тогда ещё и топливо подорожает. Из Белоруссии мы в прошлом году импортировали в Украину товаров на 3 млрд долларов. Из них 1,5 млрд долларов – нефтепродукты», – сказал эксперт.

Он напомнил, что в сообщениях NEXTA о протестах в Белорусси в прошлом году было много фейков.

«Он уже по чуть-чуть начинает говорить, и он сильно обесценивает все эти протесты, которые были. Потому что как они тогда подавали? «Нет никакого центра управления, это всё люди сами вышли», – сказал эксперт.

По его словам, кураторы Протасевича хорошо понимали, что самолет с ним могут посадить.

«Неужели американцы и другие его хозяева не знали, что так можно сделать? Конечно, они знали, что можно посадить самолет. Может быть, это специальная провокация для того, чтобы Лукашенко пошел на этот шаг, и теперь ещё можно ввести дополнительные санкции. Конечно, всех всегда используют в тёмную, особенно в таких вещах», – сказал эксперт.