Протасевича подсунули Лукашенко, чтобы приватизировать Минский аэропорт – Сикорский

11.08.2021, Москва, Елена Острякова

Инцидент с экстренной посадкой ирландского самолета в Минском аэропорту из-за угрозы фейкового минирования в мае был спровоцирован в интересах западного бизнеса, который хотел приватизировать крупнейший белорусский аэропорт.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил Директор департамента по авиации минтранспорта Белоруссии Артем Сикорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам первые предложения об акционировании и продаже Минского аэропорта поступили белорусским властям в 2019 году. После отказа Европейское агентство по безопасности инициировало 6 проверок в Белоруссии, дважды руководство аэропорта вызывали в Брюссель. По словам Сикорского, по такой же схеме принуждали к приватизации аэропортов в Армении, Казахстане, Киргизия и других странах СНГ.

Белорусский транспортный чиновник полагает, что инцидент с ирландским самолетом был намеренно спровоцирован, чтобы поставить руководство аэропорта в безвыходное положение и при любом решении Минска получить повод для введения санкций.

«Если бы мы не отреагировали на эти два письма, то реакция мирового сообщества была бы более оправданной, она была бы правильной: вам сообщали, а вы ничего не сделали. Поведение Евроконтроля – это ароматное пятно на его репутации. Другие страны-участники должны задуматься, не станут ли они следующими. Это попытка рейдерского захвата», – сказал Сикорский.

Когда в Минске поступили в соответствии с международными правилами и посадила самолет, был задействован новый сценарий: в интернете появились сообщения о присутствии на борту находящегося в розыске редактора экстремистского телеграм-канала Романа Протасевича, на которые не могли не отреагировать белорусские спецслужбы.

После задержания Протасевича поднялся международный скандал, который стал поводом для введения санкций против компании «Белавиа»: для нее закрыли небо в Европе и на Украину.