Протасевича всласть отматросили и, видимо, бросили

В Минске завершается громкий судебный процесс по делу NEXTA, признанной в Белоруссии террористической организацией. На скамье подсудимых только один обвиняемый – бывший редактор телеграм-канала Роман Протасевич. Двое других обвиняемых – основатель ресурса Степан Путило и еще один редактор Ян Рудик для белорусской Фемиды недосягаемы – они сидят в Польше и продолжают свою подрывную деятельность.

Продолжал бы и Протасевич, но в мае позапрошлого года самолет с ним развернули в воздухе и посадили вместо Вильнюса в Минске, после чего на 180 градусов изменились и взгляды сегодняшнего подсудимого.

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Сегодня экс-редактор NEXTA выступал в суде с последним словом. Бывший «азовец» и чуть ли не главный экстремист показал себя невинной жертвой.

«Мной просто воспользовались сначала в Вильнюсе, а потом в Варшаве, а потом просто выкинули, сдав белорусским властям», – произнес Протасевич, попросив не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы.

Протасевич признал свое политическое поражение, пообещал трудиться на благо общества и даже возместить нанесенный ущерб. В общем, понять и простить.

Ущерб, кстати, очень немаленький – его общая сумма по делу NEXTA составляет 30 миллионов белорусских рублей, по текущему курсу это более 10 миллионов долларов. Это, кстати, абсолютный рекорд для белорусских политических процессов. Даже, если Протасевичу присудят пятую часть, это все равно будет для него неподъемным – долларовым миллионером наш Рома никогда не был и вряд ли станет.

В общем, до 3 мая, когда, наконец, огласят приговор, интрига сохраняется. Протасевич немало сделал для государственной пропаганды, но лично я сильно удивлюсь, если через неделю его отпустят в зале суда. Слишком серьезные обвинения, да и правоприменительная практика явно не на его стороне. Обычно по политическим делам в Беларуси назначают то наказание, которое предлагает прокурор или немногим более мягкое, и никакие раскаяния и признания вины фигурантам этих дел не помогают.

А обвинение Протасевича не жалует. Его подельникам по NEXTA прокурор потребовал огромные сроки: Путило – 20 лет лишения свободы, а Руднку – 19. Самому Протасевичу – только 10, но тут все в соответствии с законом. Он заключил сделку со следствием и усердно выполнял ее условия, поэтому срок ему положен вдвое меньший. К тому же, недавно ему было предъявлено дополнительное обвинение в повторном руководстве экстремистским формированием – оказывается, переехав из Варшавы в Вильнюс, он администрировал еще один запрещенный телеграм-канал – «Беларусь головного мозга».

Не позволяет отпустить Протасевича и Уголовный кодекс. Уж слишком тяжелые у него статьи, по которым он, к тому же, сам признал свою вину. В числе прочего – заговор с целью захвата власти и организация деятельности террористической организации. Террористам у нас условный срок не дают.

Говорит Протасевич красиво, но верить ли словам кающегося террориста? В своей недолгой политической и медийной биографии Протасевич предавал почти всех и почти всегда. Сначала предал свою страну, отправившись на польские деньги поливать ее грязью и дирижировать массовыми беспорядками. Потом он предал своих недавних единомышленников, когда, попав в руки белорусских спецслужб, стал соловьем заливаться на государственных телеканалах и сливать на них весь мыслимый и немыслимый компромат.

Он предал даже свою девушку, российскую гражданку Софью Сапегу, которую втянул в экстремистскую деятельность и подвел под уголовную статью. Практически сразу после того, как белорусский суд присудил ей 6 лет лишения свободы, Протасевич заявил, что женится на другой.

Единственный, кого он не предал – это такой же беспринципный информационный провокатор и его соавтор по NEXTA Владимир Чуденцов, который неоднократно перебегал из одного лагеря в другой и неизменно поливал грязью предыдущих работодателей. Он успел поработать и на государство и на оппозицию и на российские СМИ.

Сейчас Чуденцов мотает срок за наркоту и распространение порнографии заведомо несовершеннолетнему. Сам факт растления несовершеннолетних доказать не смогли или не захотели, но его пристрастие к нежным юношам общеизвестно. Говорят, и самого Протасевича с ним связывали более, чем дружеские отношения. Не потому ли даже после своего задержания он отзывался о сидящем уже Чуденцове с большим уважением.

В общем, в Белоруссии, конечно, может быть всякое, но против Протасевича слишком многое. Да, он в свое время неплохо потрудился на госпропаганду, но предателей и перебежчиков не любят нигде.

Протасевича возненавидела оппозиция, но он так и не стал своим для власти. Похоже, она, так же, как и раньше оппозиция, просто использовала его. Поматросила и готовится бросить. Бывший, осенью 2021 года телезвездой, Протасевич сейчас не востребован. О нем вспоминают только в связи с судебным процессом, и все идет к тому, что через неделю он получит двузначный срок и вскоре канет в Лету окончательно.