Протасевича забудут через неделю – мнение

25.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Задержание в Минске Романа Протасевича, одного из основателей телеграм-канала Нехта , курировавшего антиправительственные беспорядки в Белоруссии, не станет долгоиграющей темой.

Такое мнение в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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«Завтра украинские патриоты найдут себе какую-то новую тему. А Протасевича они забудут. Он никому не нужен и его забудут через неделю. Конечно, его будут периодически упоминать в грантоедских изданиях типа «Нового времени», будут его упоминать через запятую с Навальным, потому что у них так положено по темникам. А все остальные его забудут. Неделю назад его не знали, и через неделю его знать не будут», – сказал политолог.

Также он высказался относительно запрета полетов над Белоруссией.

«Что касается призывов не летать не летать над Белоруссией, то они правильные. Конечно, пусть украинские патриоты не летают над Белоруссией, не летают тоже над Россией, и даже над Молдавией пусть не летают после задержания [судьи] Чауса. Пусть летают в Хельсинки через Турцию, почему бы и нет? Они же летают сейчас в Москву через Кишинёв», – сказал Белашко.