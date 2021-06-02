Протасевичу действительно грозит смертная казнь. Но не в Минске, а в ЛНР

02.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Обвинения, предусматривающие наказание смертной казнью, могут быть выдвинуты экстремисту Роману Протасевичу не в Белоруссии, а в ЛНР.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о сотрудничестве с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть нюанс: в Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Это я Путину об этом напомнил. И сказал, что если у них будут вопросы к ним, милости просим к нам, пожалуйста, задайте. Потому что людей убивали они там, на Донбассе. И кричал он в самолете, что ему грозит смертная казнь. Наши журналисты тут оправдывали, что у нас не предусмотрена такое наказание по его статьям, только 15 лет. Он знал, о чем говорил. Там на юго-востоке Украины к нему могут быть предъявлены претензии. И это уже совершенно другая ситуация», – сказал Лукашенко.

Автор репортажа об этом совещании на телеканале «Беларусь-1» – председатель белорусского Союза журналистов Андрей Кривошеев полагает, что показания Протасевича могут лечь в основу материалов «нового Нюрнбергского процесса».

«А что если и правда жители Донбасса бывшему «азовцу» вопросы зададут, а тот публично ответит, какие карательные операции и преступления против человечности батальон совершал. Представляете резонанс? Да еще когда Конгресс США уже признал побратимов Протасевича неонацистами и экстремистами. Как будет выглядеть украинская власть и все европолитики, что ее используют? Как будет выглядеть вся война на Донбассе для думающих граждан? Может, геноцидом, может, новым Нюрнбергом?» – сказал Протасевич.

Прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Протасевича по факту участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики признана террористической и запрещена за применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами, оружия массового поражения, запрещенного международными договорами, и совершения геноцида.

«В Луганске откликнулись на инициативу председателя Европарламента Давида Сассоли разместить во всех аэропортах Европы и в здании Европарламента портрет Протасевича. И повесили ориентировку на него на территории разрушенного в результате агрессии ВСУ Луганского аэропорта», – сообщил в своем телеграм-канале российский военкор Александр Коц.

Военный обозреватель Борис Рожин допускает, что стороны Лукашенко приглашение представителей ЛНР может быть актом давления на Протасевича с целью вынудить его давать показания по событиям в Минске.

«Стоит отметить, что Белоруссия официально не признает ЛНР и более того, в Белоруссии выносились приговоры гражданам, воевавшим на стороне республик, но в данном случае власти ЛНР получают фактически официальное приглашение для проведения следственных действий на территории Белоруссии. При этом, как бы подспудно подразумевается, что при определенных обстоятельствах, Протасевич после вынесения приговора, может еще и на Донбассе получить срок, если Белоруссия признает юрисдикцию органов власти ЛНР на преследование Протасевича за совершение военных преступлений. С другой стороны, это может быть хитрый ход, чтобы Протасевич был сговорчивым – не будешь сотрудничать со следствием, тут тебя люди из ЛНР дожидаются. У них к тебе еще больше интересных вопросов», – написал Рожин.

А вот российский политолог Сергей Марков уверен, что подвохов нет, «и это шаг к признанию Белоруссией Крыма ДНР и ЛНР». Что выглядит логично, если вспомнить, что на том же совещании Лукашенко высказался и о возобновлении авиаперелетов в Крым.

Украинский телеграм-канал Klymenko.Time согласен с таким мнением. По мнению его авторов, маркером процесса станет удовлетворение Белоруссией просьбы прокураторы ЛНР, которая якобы хочет провести следственный эксперимент с участием Протасевича на своей территории.

«Если Лукашенко пойдет навстречу в такой заявке – это уже откровенно недружеский шаг с фактическим признанием «ЛНР». Но при этом характерно, что Протасевичу от властей Беларуси может достаться именно по эпизодам его нахождения в «Азове». Так что Протасевича, вероятнее всего, «ЛНР» не отдадут. А будут судить за участие в военных действиях на Донбассе так, в Беларуси и без всяких следственных экспериментов», – написал канал.

Лидер российского Левого Фронта Сергей Удальцов считает, что Протасевич должен быть выдан на Донбасс для народного суда.

«Добровольцы, воевавшие на стороне ЛДНР, подвергались гонениям чаще, чем те, кто воевал за Украину. В те времена Александр Лукашенко настойчиво требовал «разобраться с боевиками, когда те вернутся». Не с теми, похоже, разбирались. Один из них вернулся и попытался провернуть на родине «украинский сценарий», и властям пришлось пойти на беспрецедентные меры, чтобы его задержать. Может, если бы на Протасевича обратили внимание раньше — по его возвращении домой, то не было бы событий 2020 года? А сколько ещё таких, как Протасевич, — менее известных? Может, они все ещё живут в Белоруссии и ждут своего часа? Может, пора уже ими заняться? А то завтра поздно может быть», – написал Удальцов.



Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал «ПолитНавигатору» ситуацию следующим образом:

«У Лукашенко очень тяжёлая ситуация, связанная с тем, что его экономика фактически завязана на Россию и ЕС. То есть, отрасли экономики не работают исключительно на внутренний рынок и на рынок РФ. Поэтому он был вынужден все эти годы маневрировать. С одной стороны, мы, конечно, понимаем, что его высказывания, особенно во времена Порошенко, были неприемлемы для нас, но надеемся на то, что ситуация меняется. И в связи с такими жёсткими действиями в отношении Белоруссии со стороны условного Запада, которые показали, что для них Беларусь – это разменная монета, как Украина, они просто хотят её использовать в борьбе против России, надеемся, что Лукашенко окончательно понял, что на двух стульях сидеть нельзя. Это его высказывание, частично подтверждающее субъектность власти ЛНР в данном случае, надеемся, что это один из шагов, которые будут не последние в отношении изменения политического вектора Лукашенко в сторону республик Донбасса», – сказал Бердичевский.