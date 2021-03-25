«Протекла крыша». Под Киевом спецоперация против боевиков-атошников

25.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

СБУ разоблачила деятельность частной военной компании, которая под Киевом содержала лагерь тренировки наемников и действовала «против основ государственной безопасности».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным силовиков, членами ЧВК были порядка 150 человек, а действовала она под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. В ряды этой компании принимались в первую очередь боевики АТО. СБУ сообщает, что организаторами этой ЧВК были бывший депутат Верховной рады, экс-комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный также как «внештатный агент НАБУ». Последний в своем блоге заявил, что не причастен к указанной ЧВК, хоть несколько лет назад действительно планировал организовать «охранное предприятие» для работы на Ближнем Востоке.

«Осенью 2018 году я действительно имел планы стать инвестором создания охранной компании для работы в Сирии и Афганистане охране объектов и сопровождению конвоев по контрактам Госдепа США. Однако, после нескольких месяцев предварительной работы, переговоров и встреч в Афганистане и в Ираке (в том числе в Посольстве США в городе Багдад) и заявлением Трампа в конце 2018 о выводе контингента и уменьшение присутствия США в этих странах, вопрос о сотрудничестве стало неактуальным.

На этом мое участие в создании охранной компании для работы за рубежом была завершена от слова «вообще». А Семен тем временем создал собственную охранную компанию в Украине и мне (почему?) Также обвиняют участие в ее создании и ее деятельности, хотя ни де-юре, ни де-факто я не имел и не имею к ней никакого отношения. И я думаю, что на самом деле в СБУ точно об этом знают», – написал Шевченко.

По мнению наблюдателей, «спецоперация» СБУ на самом деле является борьбой украинских силовиков друг с другом.

«Какой-то дешевый развод СБУ, которое просто занимается очковтирательством. Эта ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине – СБУ….

Убедительно и искренне советую Президенту Зеленскому гнать в шею таких «защитничков» национальной безопасности. Потому что они ни до чего хорошего ни его, ни украинскую государственность не доведут. Бьюсь об заклад, что это дело, как и многие другие, закончится ничем и окажется пшиком. Просто оно было создано для каких-то конкретных целей в данный момент и для конкретных политических игр накануне обсуждения закона о НАБУ в Верховной Раде», – написал в своем блоге глава офиса реформ, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили.

«Не день, ни два, а уже годы под Киевом, занимая десятки гектар существовала «какая-то организация», с казармами, полигонами, с вооружением и заборами с колючкой. На этой базе в проходили военную подготовку, стреляли и взрывали, туда подъезжали десятки машин, а сами «воины» расхаживали по всей округе, но сохраняли конспирацию и тайну происхождения?! И только сейчас у СБУ «открылись глаза»…

Очевидно, что у этой ЧВК просто «протекла крыша» и у СБУ открылись глаза, чтобы показательно разоблачить террористов. И заметьте, как они аккуратненько провели «захват», бережно сохраняя имущество ЧВК, которое уже, похоже, перешло под другую крышу, чтобы дальше готовить наёмников и террористов, этот экспортный товар, которым сегодня торгует Украина», – пишет в своем блоге спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник.

Телеграмм-канал «Легитимный», который многие считают приближенным к офису президента, отмечает, что «спецоперация» – это результат зачистки силовиками радикалов и попытка взять весь силовой блок под контроль президентом страны:

«Силовики зачищают всех. МВД зачищает «уличных хулиганов», СБУ зачищает ЧВК и группировки. Сейчас организаторы «шабаша» под Офисом Президента получают свои подозрения, и все отправляются под домашний арест. В их поддержку почти никто не выходит. Курирует этот кейс Арсен Аваков. Сегодня СБУ зачистила «первую украинскую ЧВК», которую курировал Семен Семенченко. Изъяли множество оружия. Есть задержанные. Курирует этот кейс Глава СБУ Иван Баканов.

Далее власть подняла все данные на всех радикалов, националистов и активистов, которые собирались годами. Радикалы-националисты всегда утверждали, что они здесь власть и несли угрозу для любой власти, которая «сидела на Банковой», теперь Офис Президента решил показать, что власть здесь они и силовики. Решили навести порядок в стране. (Порошенко также хотел воплотить эту стратегию в жизнь, но у него ничего не вышло). Есть информация, что радикалы, сейчас будут обвинять власть в создании полицейского государства, и начатую открытую войну против них. Есть информация, что будут готовить большой протест, пугая власть, что устроят майдан. Наблюдаем», – пишет канал.

Бывший депутат Верховной рады Вадим Денисенко также считает, что операция СБУ может быть пиар-ходом власти.

«К сожалению, появление понятия частная военная компания, которая, возможно, потребовалась для пиар-целей накануне фильма о «вагнеровцах», может сыграть плохую шутку с нами. Всему миру покажут нескольких украинцев в Сирии или Венесуэле, и на весь мир будут рассказывать, что именно украинские, а не российские ЧВК являются главным ресурсом для помощи террористам во всем мире», – написал Денисенко на своей странице в соцсети.