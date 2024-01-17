Протест против диктата США: Жители Европы записали обращения к Путину и Шойгу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фоне царящей на Западе антироссийской вакханалии почти как сенсация воспринимаются записанные гражданами стран Европы ролики с новогодними поздравлениями в адрес президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

Наблюдатели полагают, что появление таких обращений – свидетельство того, что в Европе еще остаются если не друзья России, то здравомыслящие граждане, осознающие, что добрососедские отношения с РФ – соответствуют национальным интересам их собственных стран. А от санкций, барьеров на границах и вооруженных конфликтов на европейском континенте выигрывают только США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Возникшая тенденция записи поздравлений говорит о том, что наши политики являются популярными, авторитетными, – люди понимают, что именно от их деятельности зависит то, что будет происходить в ближайшие годы. Важно, что люди их уважают. И, несмотря на возможности информационного воздействия в своих странах, имеют свое, отдельное от навязанного им, мнение. Самое положительное – доброжелательность, доброе и правильное отношение. Такая поддержка крайне важна –за нас, за Россию, за ее правду. Слава Богу, что эту правду стали видеть, слышать и понимать», – отмечает военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

По мнению депутата Госдумы Михаила Делягина, ролики в поддержку Путина и Шойгу – это еще и своеобразный протест против американской диктатуры.

«Это протест против безумия жалких даже не рабов, а паяцев англосаксов, которые, все менее осмысленно кривляясь, последовательно и все более откровенно разрушают европейские экономики поддержкой украинского фашизма, – причем в ситуации, когда их хозяева (по крайней мере, из США) сворачивают эту поддержку, перекладывая ее тяжесть на своих европейских холопов», – указал Делягин.

Политолог Алексей Мухин обращает внимание – герои роликов из Европы признаются, что общество устало от украинского конфликта.

«Например, мужчина указывает на непосредственную причину европейских бед – глупую поддержку руководством ЕС украинского конфликта, источника бед евроэкономики. Что это, если не протест? Протест против глупой русофобской политики, недальновидных действий, ведущих к катастрофе. Руководство ЕС явно привело страны этого альянса на край пропасти и даже заставило свесить ноги с этого края. А скоро их, возможно, вообще придется протянуть», – заметил Мухин.