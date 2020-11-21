Протест в Хабаровске прошел под флагом Беломайдана

21.11.2020, Москва, Елена Острякова

Очередной несанкционированный марш в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрал, по оценке местных властей, менее 200 человек.

На этот раз на шествии не было замечено ни одного российского флага, зато был флаг белорусских националистов. Марширующие выкрикивали «Живе Беларусь!» и антипутинские лозунги. Они несли также красные флаги и флаги Хабаровского края.

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Небольшое шествие поддерживали некоторые автомобилисты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сергея Фургала обвиняют в организации двух убийств и покушения на предпринимателя в 2004–2005 годах. Он свою вину отрицает. Участники акций требуют открытого суда над бывшим губернатором.