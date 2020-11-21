21.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Оппозиция, Политика, Россия
Просмотров:

Протест в Хабаровске прошел под флагом Беломайдана


Очередной несанкционированный марш в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрал, по оценке местных властей, менее 200 человек.

На этот раз на шествии не было замечено ни одного российского флага, зато был флаг белорусских националистов. Марширующие выкрикивали «Живе Беларусь!» и антипутинские лозунги. Они несли также красные флаги и флаги Хабаровского края.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Небольшое шествие поддерживали некоторые автомобилисты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сергея Фургала обвиняют в организации двух убийств и покушения на предпринимателя в 2004–2005 годах. Он свою вину отрицает. Участники акций требуют открытого суда над бывшим губернатором.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть