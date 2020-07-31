Протестное цунами смоет Украину в конце октября – эксперт

31.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украину ожидают еще две волны протестов, одна из которых может оказаться для государства последней.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«28 марта, побеседовав с рядом коллег, я написал предсказание о трех волнах. Первая сошла, она действительно была яркая, протестная, красивая. Она привела к тому, что стали видны все трещины в нашем корабле.

Вторая волна будет не такая красивая – это цунами. У нее база большая, а высота не очень. Она переносит массу воды, но медленно и уверенно. Это цунами придет к нам в начале или середине октября.

За месяц перед выбором и пиком на выборы. Непонятно, что будет с кораблем, перевернется или нет. Следом идет третья волна. Это кризис государственности. Придется на конец ноября.

Поэтому я говорю – дай Бог, чтобы мы все встретили Новый год в одной и той же стране. Потому что вторая волна – это падение промпроизводства. Первая – когда умер мелкий, микробизнес, это сфера услуг, они уже не поднимутся.

Многие страны, которые сейчас закрыты, они уже никогда не откроются. Многие вещи уже просто схлопнулись», – констатировал Михаил Чаплыга.