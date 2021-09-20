Протестный Хабаровск проголосовал за ставленника Кремля благодаря «подвигу Жириновского»

20.09.2021 21:43 (Мск), Москва, Елена Острякова

Представитель ЛДПР Михаил Дегтярев выиграл на выборах губернатора Хабаровского края с 56,8% голосов, победив свою главную соперницу Марину Ким из «Справедливой России», которая получила 25,39% голосов.

Дегтярев был поставлен в дальневосточный регион в прошлом году, когда его предшественник и однопартиец Серегй Фургал попал в СИЗО по подозрению в заказном убийстве.

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Полгода в столице края проходили массовые акции в поддержку Фургала, благодаря которым Хабаровск был признан самым протестным городом России.

Люди скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дегтярева, но это не помешало ему победить на выборах. От симпатиков он получил прозвище «хозяин».

Завоеванный новым губернатором авторитет не помог его партии на парламентских выборах. ЛДПР существенно потеряла в поддержке во всех дальневосточных регионах, и политологи объясняют это делом популярного Фургала, которого партия не смогла защитить.

«Хабаровский край отказал в поддержке ЛДПР – из-за предательства В. В. Жириновским С. И. Фургала и протестов-2020. В этом контексте пикантными выглядят и победа в первом же туре губернаторских выборов г-на Дегтярёва, и попытка г-на Жириновского от него отмежеваться», – написал в своем телеграм-канале либеральный политолог Станислав Белковский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский читает, что партия совершила «подвиг», не воспользовавшись хабаровскими протестами, для завоевания популярности.

«Мы могли использовать эту ситуацию в свою пользу, направить туда активистов, дать указания нашим депутатам, которые имеют большинство во многих заксобраниях дальневосточных регионов, тем самым – активизировать весь Дальний Восток и получить мощный политический допинг. И это было бы учтено не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране, ведь об этой ситуации знали повсюду, имя Фургала стало своего рода паролем. Благодаря этому мы могли иметь дополнительно 3-4%. Но к чему это могло привести? К резкому обострению обстановки в нашей стране. Европарламент уже угрожает не признать итоги наших выборов. А если бы мы раскачивали тему Хабаровска – это только лило бы воду на эту мельницу. Этого и добиваются те, кто сбежал за границу. И мы не стали этого делать, потому что ЛДПР – не та партия, которая ставит свои интересы выше общественных или государственных», – написал Жириновский.

С его самооценкой согласен Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев.

«Он проявил гражданское мужество. У него было огромное искушение извлечь из ареста Фургала огромный хайп. Ходить на митинги, поднять край на чуть ли не отделение от России, шантажировать федеральный центр. Учитывая его харизму, он бы так мог взгреть ситуацию, что ее было бы не остановить. До баррикад бы дошло. Но он не пошел на это, потому что государственный интерес был важнее, чем те проценты, которые он мог бы набрать на Дальнем Востоке. Он повел себя не как политик, а как настоящий государственный деятель. Я от Жириновского такого не ожидал», – сказал Матвейчев в эфире радио «Вести ФМ».

Он поставил Жириновского в пример коммунистам, которые использовали для своей раскрутки снятие с выборов своего спонсора, оффшорного бизнесмена Павла Грудинина.

«Они получили лишний процент на этом. Ну подавитесь этим процентом. Вы его получили на обмане наивных людей, но они потом все равно узнают, и им будет обидно. Постаревший Жириновский сумел им дать пример как государственный деятель», – заключил Матвейчев.