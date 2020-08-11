11.08.2020, Москва, Елена Острякова
Протестующий остановил метро в Минске
На станции Октябрьской в центре Минска человек встал перед поездом с табличкой «Прекратите калечить и убивать людей».
Об этом сообщает Onliner, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Некоторое время метро в белорусской столице не работало.
«В 14:35 на станции Октябрьской пассажир спрыгнул на пути. Затем он был извлечен оттуда сотрудниками метрополитена. В 14:40 движение было восстановлено. Работаем в штатном режиме. Приносим извинения на временные неудобства», – сообщает пресс-служба минского метрополитена.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.