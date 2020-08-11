11.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Происшествия, Транспорт
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Протестующий остановил метро в Минске


На станции Октябрьской  в центре Минска человек встал перед поездом с табличкой «Прекратите калечить и убивать людей».

Об этом сообщает Onliner, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Некоторое время метро в белорусской столице не работало.

«В 14:35 на станции Октябрьской пассажир спрыгнул на пути. Затем он был извлечен оттуда сотрудниками метрополитена. В 14:40 движение было восстановлено. Работаем в штатном режиме. Приносим извинения на временные неудобства», – сообщает пресс-служба минского метрополитена.


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