Протестующий остановил метро в Минске

11.08.2020, Москва, Елена Острякова

На станции Октябрьской в центре Минска человек встал перед поездом с табличкой «Прекратите калечить и убивать людей».

Об этом сообщает Onliner, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Некоторое время метро в белорусской столице не работало.

«В 14:35 на станции Октябрьской пассажир спрыгнул на пути. Затем он был извлечен оттуда сотрудниками метрополитена. В 14:40 движение было восстановлено. Работаем в штатном режиме. Приносим извинения на временные неудобства», – сообщает пресс-служба минского метрополитена.