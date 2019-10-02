Протестующих против «капітуляції» предложили отправлять на фронт

02.10.2019, Москва, Владимир Гладков

В сути «формулы Штайнмайера», которую вчера подписала украинская сторона, принципиально нового ничего нет, вопрос в том, с какой целью Киев пошел на этот шаг: во имя мира в Донбассе или лишь выторговать встречу в Нормандском формате.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формула содержит главный посыл – Украина взяла на себя обязательства по особому статусу Донбасса, принять специальное законодательство по проведению выборов, включение особого статуса в состав Конституции и обеспечение всех необходимых условий для проведения выборов», – заявил спецпредставитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник

«В данном случае ничего нового из комплекса мер добавлено не было. Был установлен только порядок действий, который следует один за одним.

Поэтому украинская сторона не первый раз уже при Зеленском подписала некий политический документ, которым взяла на себя дополнительные обязательства. Теперь посмотрим, как они выполнят», – добавил представитель ЛНР.

При этом, по словам экс-депутата Верховной Рады от Компартии Спиридона Килинкарова, внутри Украины нет четкого понимания сути подписанного документа, что вызывает у маргинальной прослойки населения протестные настроения.

«В ближайший год Украина будет в центре мировых событий. То, что происходит сейчас, для меня – ничего нового. Мы ещё вчера говорили, что «формулу Штайнмайера» негативно воспримут внутри Украины крайне радикальные политические силы. Это было очевидно.

Я просто хочу сказать, если в Украине есть 23% людей, которые выход видят исключительно в войне. Нужно в местах проведения акций протеста, где будут собираться эти люди поставить мобилизационные пункты, автозаки – и сразу на фронт», – предложил Килинкаров.

«Вопрос заключается в том, с какой целью был подписан этот документ? Стратегической – выйти политическим путем из этой ситуации или достичь определенных тактических целей?

Подписать документ, собраться в Нормандском формате, а потом опять не выполнять взятые на себя обязательства», – добавил экс-нардеп.