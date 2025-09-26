Протесты отчаяния против Зе-военщины нарастают, несмотря на репрессии

На Украине зарождается новый вид протестов – против устройства в жилом секторе цехов по производству военного оборудования и ПВО. Правда, пока граждане массово на улицы не выходят – боятся обвинений в госизмене.

Чаще всего митингуют в пабликах. Там по теме беспредела Зе-милитариcтов наблюдается единение мовы с русским языком. Много ненормативной лексики. Публикуются и памятки, как себя вести, если обнаружишь военщину у себя под боком.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Вот, что говорит об этом наш давний знакомый, русский киевлянин и экс-военком Андрей:

«Действительно, такие памятки появились. Мои бывшие коллеги из райвоенкомата говорят, что есть образец, разработанный «для своих» – тех же военкомов, персонала и т.д. Там «горячие» номера, те могут позвонить и предупредить о «нездоровом» интересе. Если, к примеру, жители обнаружили производство, начали возмущаться, жаловаться в ЖЭКи или еще куда. «Своим» стукачам за это полагается вознаграждение, особенно если укажут данные жалобщиков».

Но есть и другие памятки. Их распространяют в чатах, в разговорах. Там советуют быть бдительными, подмечать, не ведутся ли подозрительные работы, не приезжают ли замаскированные машины. Просвещают, какие номера и отметки должны вызывать подозрение.

Вот цитата:

«На примере Киева видно, что РФ бьет по зонам, где стоят комплексы ПВО. Если он рядом с вашим домом – значит, дом становится целью».

Правда, советы даются типа таких:

«Будьте бдительны! Если заметили подобное – уезжайте оттуда!».

Андрей:

«Как будто это так просто – бросить дом и уехать! Я заметил, что нигде не призывают к протестам! К жалобам, обращениям в суды. Видно, считают это бесполезным и опасным. Логично. Ведь за такие обращения можно пострадать . Беззаконие царит полное. Могут «пришить» слежку за военными объектами, шпионаж в пользу России и проч. Поэтому пока протесты, в основном, ограничиваются причитаниями жильцов на кухнях или в домовых чатах. Но появляются уже и открытые выступления, что радует. Народ перестает бояться. Хотя это весьма чревато…».

В качестве примера Андрей привел историю женщины, обратившейся к нему после пропажи сына. И связал нас с ней. Зовут ее Лариса. Сын Николай, автослесарь, выступил против строительства ангара для монтажа дронов и установки ПВО. И после этого исчез. По словам Ларисы, дело происходило так.

Николай чинил авто в гаражном кооперативе в Дарницком районе. Недалеко – жилые многоэтажки. К гаражам примыкает территория бывшего автопарка, где есть несколько крытых ангаров. Несколько месяцев назад там началась бурная деятельность, что было видно через проволочный забор. Стали прикатывать закрытые грузовики и бусы, появились военные. С утра до ночи слышался шум – что-то пилили, копали, сваривали. Начали ломать старый забор и ставить новый, бетонный.

Но это дело шло медленно. Поэтому любопытный Николай однажды углядел через проволоку, как в ангары тащат оборудование. А потом – как идет погрузка готовых дронов на грузовики. И пришел в ужас. Дронов было много – от маленьких, не больше полуметра (fpv?) до 2-х и 3-х-метровых. А потом невдалеке появилась и замаскированная пушка. Парень определил, что это шведская система RBS-70.

Николай заволновался за мать, жившую в многоэтажке рядом. На собрании кооператива предложил написать написать Зеленскому. Сказал, что сам он патриот Украины, но недопустимо размещать такие штуки вблизи жилых строений. А когда однажды увидел стрельбу по российским дронам, прокричал через забор, что сообщит в полицию и СМИ. И через день исчез…