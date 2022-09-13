Протесты проигнорированы: Гей-парад в Белграде на низком старте

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Новости Украины

Несмотря на протесты населения сербской столицы, отрицательное решение парламента, накануне в Белграде был официально открыт так называемый «Европрайд».

В честь этого «мероприятия» перед Дворцом «Сербия» был поднят «радужный» флаг. На церемонии были замечены еврочиновники, включая посла Франции Пьера Кошара и глава представительства ЕС в Сербии Эммануэля Джофре.

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При этом день назад около 80 тысяч горожан прошли крестным ходом в поддержку традиционных семейных ценностей и требовали от властей не допускать такой пропаганды ЛГБТ в государстве.

«С Европрайдом Белград покажет, что город открыт для всех, равен для всех, что это город перемен и что права каждого должны быть гарантированы», — сказал один из организаторов гей-парада Горан Милетич и подчеркнул, что это возможность послать сообщение толерантности, солидарности и равенства.

Как заявила посланница по равноправию Бранкица Янкович, у сербов нет причин чего-то опасаться.

«Я действительно не понимаю, как все это разрушает нашу идентичность и нашу семью», – сообщила она прессе.

Первый «Европрайд» в Юго-Восточной Европе, как «наиболее значимое событие для сообщества ЛГБТИ+», пройдет до 18 сентября.

По словам организаторов, будет организовано более 130 различных мероприятий, а завершением его должен стать гей-парад, который намечен на субботу в 17:00. Однако решение о его проведении, по словам президента Сербии Александра Вучича, должны принять в МВД за 96 часов до его проведения.

При этом требование православного населения страны о пересмотре учебников по биологии за 8 класс, которое озвучил в воскресенье на литии Патриарх Сербский Порфирий, вызвало реакцию в местном Министерстве образования.

Министр образования Бранко Ружич обратился к Национальному совету по образованию с просьбой пересмотреть и дать экспертное заключение в части Программы преподавания, в которой говорится о разнообразии биологических основ, половых и гендерных признаков, к которым относятся поведение и индивидуальное ощущение принадлежности к одному из полов. В том числе в учебниках рассказывается о ЛГБТ, квир и иных вариантах.

«Я полностью понимаю и поддерживаю, что необходимо учить детей толерантности и взаимному уважению, понимать различия и принимать их, но на основе признанных научных теорий и в соответствии с политикой страны, в которой мы живем», — заявил Ружич.