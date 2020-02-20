Протесты против принятия самолёта из Китая: Украина затрещала по швам
Ситуация с протестами в украинских регионах, где местные жители не хотят пропускать к себе эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая, может обернуться развалом страны. Об этом в своем блоге пишет шоу-мен и автогонщик Алексей Мочанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Поддержавший Майдан и карательную операцию на Донбассе Мочанов считает, что протесты на Западной Украине и в Полтавской области – это результат спецоперации, аналогичной крымской.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Я вот всё-таки думаю, что история с самолётом и реакцией на размещение уханьских украинцев – это спецоперация, продуманная и спланированная, как аннексия АРК. Чтобы разосрать нас, нахрен, окончательно и бесповоротно…
Я не хочу ездить по территории нынешней Украины сквозь шлагбаумы и с визой в Киевском паспорте. Не хватало. Не дождётесь!
И всё-таки, как легко нас оказалось в очередной раз разосрать и сделать из части своих граждан – прокажённых. Причём, кто больше прокажённый в этой ситуации – те, кто летит из Уханя или те, кто отказывается встречать-принимать – хз», – сокрушается Мочанов.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в регионах Украины продолжаются беспорядки из-за слухов о прибытии самолета с эвакуированными из Китая, где началась эпидемия опасного коронавируса.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.