Протесты шахтёров льют воду на мельницу сепаратистских настроений в провинции Польши

Оливер Галич.  
25.03.2023 14:38
  (Мск) , Варшава
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Дзен, ЕС, Польша, Протесты, Экономика


Несколько сотен горняков протестовало вчера в центре Варшавы перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Польше. Недовольство вызвала предложенная ЕС директива по метану, которая угрожает польским шахтам крупными штрафами из-за превышения нормативов по выбросам метана при добыче угля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам профсоюзных активистов, если нововведение вступит в силу, это будет означать «уничтожение Силезии» – «директива ЕС направлена ​​не только на убийство отрасли и Силезии, но, прежде всего, она антипольская».

Несколько сотен горняков протестовало вчера в центре Варшавы перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Польше. Недовольство...

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«В Европе только Польша добывает каменный уголь, и только в Польше он является основой энергетической безопасности», — пишет профсоюз шахтеров на Facеbook.

Демонстранты перед зданием Еврокомиссии зажгли дымовые шашки и файеры, несли транспаранты с лозунгами: «ЕС в мешок, мешок в озеро» или «Знатоки по трате чужих денег», на которых изображены представители нынешнего правящего лагеря.

Демонстранты также принесли с собой гроб с надписью: «Польская горная промышленность» и фотографиями климатической активистки Греты Тунберг, вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«ЕС говорит нам закрыть шахты, а потом нам будут импортировать уголь из Колумбии, Австралии и Мозамбика. Нет ликвидации польской горнодобывающей промышленности и польской промышленности!» — кричал в мегафон один из протестующих.

«Это обман польского общества. Польский уголь дорог, потому что законы ЕС, одобренные нашим правительством, налагают на нас дополнительные сборы», — сказал другой горняк.

Стоит напомнить, что шахтерские протесты льют воду на мельницу силезского сепаратизма, огоньки которого давно тлеют в Польше и решительно не добавляют популярности правящему лагерю.

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