Протесты в Белграде: десятки тысяч сербов поднялись против гей-парада

15.08.2022  17:13 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Дзен, ЛГБТ, Сербия, социальные протесты


Сербская столица накануне увидела один их самых грандиозных протестов за последнее время. Около 50 тысяч горожан вышли на шествие, организованное неформальным объединением  «В защиту семьи» против проведения в следующем месяце Европрайда в Белграде.

Народное шествие началось перед зданием Патриархии Сербской православной церкви. В нем приняли участие люди всех возрастов, в том числе были и родители с детьми в колясках.

Сербская столица накануне увидела один их самых грандиозных протестов за последнее время. Около 50...

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Из громкоговорителей звучали духовные песнопения, участники несли сербские флаги и знамена с изображениями святых, кто-то пришел с домашними иконами. При этом народ скандировал «Не отдадим святыни».

Также в толпе были замечены легендарные  русско-сербские флаги с надписью «Одни цвета – одна вера».

Люди прошли по улицам столицы  – Попа Лукина, Бранковой, Призренской, Теразие, Краля Милана и Ресавской до церкви  Святого Марка, митинг прошел без единого инцидента.

В конце встречи участники подписали петицию против проведения так называемого «Европейского парада гордости» в Белграде.

Следующая акция запланирована на 28 августа.

Проведенные недавно социологические опросы показали, что 90% жителей Белграда категорически против сентябрьского «радужного» шествия. 

В поддержку запрета высказывались и новый градоначальник столицы Шапич, и ряд других политических деятелей.

В первую очередь речь идет о безопасности и здоровье граждан – в стране и так рекордными темпами растет уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. А тут еще и оспа обезьян может после сбора представителей европейского ЛГБТ–сообщества «расцвести».

Однако пока решения об отмене гей-парада власти страны не приняли.

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