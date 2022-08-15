Протесты в Белграде: десятки тысяч сербов поднялись против гей-парада

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Сербская столица накануне увидела один их самых грандиозных протестов за последнее время. Около 50 тысяч горожан вышли на шествие, организованное неформальным объединением «В защиту семьи» против проведения в следующем месяце Европрайда в Белграде.

Народное шествие началось перед зданием Патриархии Сербской православной церкви. В нем приняли участие люди всех возрастов, в том числе были и родители с детьми в колясках.

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Из громкоговорителей звучали духовные песнопения, участники несли сербские флаги и знамена с изображениями святых, кто-то пришел с домашними иконами. При этом народ скандировал «Не отдадим святыни».

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Также в толпе были замечены легендарные русско-сербские флаги с надписью «Одни цвета – одна вера».

Люди прошли по улицам столицы – Попа Лукина, Бранковой, Призренской, Теразие, Краля Милана и Ресавской до церкви Святого Марка, митинг прошел без единого инцидента.

В конце встречи участники подписали петицию против проведения так называемого «Европейского парада гордости» в Белграде.

Следующая акция запланирована на 28 августа.

Проведенные недавно социологические опросы показали, что 90% жителей Белграда категорически против сентябрьского «радужного» шествия.

В поддержку запрета высказывались и новый градоначальник столицы Шапич, и ряд других политических деятелей.

В первую очередь речь идет о безопасности и здоровье граждан – в стране и так рекордными темпами растет уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. А тут еще и оспа обезьян может после сбора представителей европейского ЛГБТ–сообщества «расцвести».

Однако пока решения об отмене гей-парада власти страны не приняли.