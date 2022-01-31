Протесты в Молдове: разгорится ли пламя?

В Республике Молдова то там, то здесь проходят акции протеста недовольных политикой правительства страны. На протяжении нескольких месяцев в стране дорожает газ, топливо, продукты питания.

Так, в Гагаузии дважды за минувшую неделю люди выходили на митинги против повышения тарифов на газ. Протестовавшие в Комрате 30 января также выступили с обвинением президента страны и главы региона в разрыве отношений со стратегическим партнером – Россией.

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29 января акцию-флешмоб под названием «Нет энергомору» в Кишиневе провели активисты партии «Гражданский конгресс», отреагировав на «людоедское» решение Нацагентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) по повышению тарифа на газ с 11,01 до 15,18 леев за кубометр, причем задним числом – с 1 января.

Ранее в столице страны протестовали таксисты, которые терпят убытки из-за роста цен на метан. Кроме того, перевозчики угрожают приостановить работу всех междугородних рейсов, если власти в ближайшее время не пересчитают тарифы: транспортники находятся на грани банкротства и не могут покрывать расходы.

На митинг к зданию парламента выходили адвокаты, потребовав отозвать внесенную депутатом пропрезидентской партии PAS поправку, которая лишает их профессионального иммунитета. Можно вспомнить и о протестах в Бельцах, где кандидат в мэры города, набравший 47% голосов в первом туре, был снят с выборов, и об акциях в поддержку отстраненного Александра Стояногло.

В Молдове высок уровень протестных настроений, но выступления разочаровавшихся в президентской команде проводятся точечно и пока разрозненно. Появится ли в стране широкое протестное движение? Об этом говорим с молдавским политологом Александром Кориненко.

ПолитНавигатор: Власть будто специально разогревает общество, провоцирует его на протесты. Зачем это делается?

Александр Кориненко: Не думаю, что власть специально разогревает общество, наоборот, руководство Молдовы очень обеспокоено растущими протестными настроениями в стране. Власть намерена делать все, чтобы народное недовольство не вылилось в мощное протестное движение. Отсюда и «связывание» уголовными делами лидеров потенциального протеста Игоря Додона, Александра Стояногло, также в дальнейшем увеличится давление на партию «Шор». У власти нет возможности социальное и финансово нейтрализовать протест – имею в виду повышение зарплат и компенсаций. К сожалению, руководящие посты в стране заняли неопытные управленцы, которые совершают слишком много ошибок.

ПолитНавигатор: Социальное угнетение, кажется, дошло до предела, ошибки власти налицо. Насколько сегодня велик протестный потенциал в Молдове?

Александр Кориненко: Протестный потенциал в стране есть, но как ни странно, он сейчас ниже, чем когда у власти находился Влад Плахотнюк. Можем вспомнить масштабные протесты 2016 – 2018 годов. Население просто устало и протестует ногами – все большее количество людей покидает страну. Слишком сильны настроения безысходности и апатии в обществе. Самое главное, что в нашей стране нет такого явления, как самоорганизация. Организация протеста снизу пока кажется невозможной, а гражданское общество слишком слабое.

Казалось бы, инициатором может выступить малочисленный средний класс, но он боится потерять то, что есть. Вот такая нестабильная ситуация, хотя средний класс страдает больше всего. Я здесь имею в виду тех людей, которые живут в самой стране, – представителям диаспоры конечные цифры в платежках не НАРЭ определяет.

ПолитНавигатор: Смогут ли основные оппозиционные силы договориться о создании единого фронта противодействия партии власти, или пока предпосылок для этого нет?

Александр Кориненко: Предпосылок пока для объединения нет. Политический класс в Молдове малочисленный, обидчивый и, самое главное, они не доверяют друг другу. У нас много примеров того, как политики играли в закулисные игры, «кидали» друг друга, выбирая маленький кусок пирога, но свой. Прекрасный пример – это то, как президент Майя Санду убрала с политической арены всех, с кем она ранее возглавляла протестное движение.

ПолитНавигатор: Какая из политических сил Молдовы способна возглавить протестное движение, есть ли вообще такая? Может быть, граждане лучше откликались бы на непартийные акции – некоторые давно не верят никаким «флагам»?

Александр Кориненко: Мощной оппозиционной силы, которая возглавит протест, пока нет. Да, у нас есть самая крупное оппозиционное формирование – Блок социалистов и коммунистов, но после поражения на президентских и парламентских выборах они деморализованы и не смогли в полной мере вернуть доверие граждан. Остальные левые силы пока не слишком готовы их поддержать. На этом фоне растущей силой является партия «Шор», но в силу того, что у руководства формирования есть проблемы с законом, много серьезных вопросов со стороны избирателей, то они могут вырасти до определенного предела, но не более того и уж точно не возглавить масштабные протесты.

Идея выхода без партийных флагов не новая, это уже использовалось в борьбе против Плахотнюка, но все понимают, что сам протестный лидер принадлежит к какой-то политической силе, поэтому такой протест не вызовет большого доверия.

ПолитНавигатор: Недавно мэр Кишинева Ион Чебан, раскритиковав действующую власть и назвав нынешний кабинет министров худшим в истории страны, объявил о создании «Движения национальной альтернативы». Есть ли будущее у этого проекта? Новая политическая сила сможет стать каким-то объединяющим центром?

Александр Кориненко: Учитывая популярность столичного градоначальника, у этого политического проекта есть будущее. На мой взгляд, Ион Чебан не будет спешить с протестами. Его проект активизируется к 2023 году, на который намечены местные и президентские выборы. Как показывает практика, протестами в Молдове можно мало что решить. Поэтому мэр будет показывать решение фактических проблем в городе, набирая политические очки. К этому моменту власть успеет сделать множество серьезных ошибок. Тратить ресурсы на протестные акции движение не будет.

ПолитНавигатор: В последнее время чрезвычайно активна партия «Гражданский конгресс». Подключатся ли к его протестным акциям другие оппозиционные силы?

Александр Кориненко: «Гражданский конгресс» действительно становится активной политической силой, но это ведет лишь к тому, что они становятся более узнаваемыми, при этом их рейтинг не растет. В народе их называют «партией интеллектуалов», их посылы недостаточно ясны. Население любит простые и доступные лозунги, четкие и конкретные посылы. К тому же партия показала на выборах слабый результат, а население предпочитает голосовать за ту партию, которая точно пройдет в руководящие структуры, даже если эта политическая сила не очень ему нравится.

Другие политические силы не подключатся к протестам: большим партиям не с руки подключаться к маленьким непарламентским силам, а аналогичным политическим формированиям не хочется добавлять электоральных очков «Гражданскому конгрессу», который будет выступать центром протестов.

ПолитНавигатор: Есть мнение, что немногочисленными силами протестующих ничего не изменить, организаторы протестов – представители «Гражданского конгресса» – отвечают, что главное – начать. Из какой искры может разгореться пламя и возможно ли это в современной Молдове?

Александр Кориненко: Протест в демократическом государстве – это всегда хорошо, власть должна видеть недовольство, но в Молдове, несмотря на протестный потенциал, нет предпосылок для большой волны протестов. Как я уже говорил, у нас нет самоорганизации в обществе, а протесты – это дело инициативной команды с харизматичным, популярным лидером, поэтому пока этого не будет, то у нас есть возможность только проводить флешмобы.