Протесты в Сербии затихли, но далеко не закончились – балканист

Анатолий Лапин.  
09.07.2025 17:28
  (Мск) , Москва
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Балканы, Беспорядки, Дзен, Дипломатия, Запад, Майдан, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал


Президент Сербии Александр Вучич может лишиться своего кресла раньше положенного срока в 2027-м году из-за систематических протестов в стране. Сейчас они временно стихли, но могут разгореться с новой силой. России же нужно срочно налаживать работу с сербским обществом и готовить внутри него своих лидеров, чтобы не потерять отношения с этой страной.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Антона Красовского заявил балканист, политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александр Вучич может лишиться своего кресла раньше положенного срока в 2027-м году...

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«Сейчас ему бы до двадцать седьмого досидеть, потому что эти протесты никуда не закончились. Да, сейчас в Белграде +37 и особо не попротестуешь, но осенью все с новой силой продолжится

России давно пора не только на Балканах, а везде, во всех территориях присутствия, которые нам интересны, пытаться выстраивать параллельную коммуникацию со всем гражданским обществом.

Создавать, воспитывать своих лидеров через образовательные программы. Это единственный шанс, потому что, если сейчас сидеть на попе ровно и никуда не двигаться, то следующий президент Сербии будет точно хуже Вучича, с точки зрения Москвы. И очень быстро все те коммуникации, которые у нас есть, могут просто рассыпаться», – заключил Бондаренко.

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