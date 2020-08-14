Протесты заняли центр Минска: Удастся ли оттеснить националистов?

14.08.2020, Москва, Елена Острякова

Масштабные протесты впервые прошли в пятницу в центре Минска на площади Независимости перед зданием правительства Белоруссии.

Когда в ночь после выборов майданщиков в центре разогнали с помощью спецсредств, после этого протесты переместились в спальные районы. И вот, наконец, собралась давно обещанная белорусская Плошча.

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Инициаторами выступили 100 рабочих Минского тракторного завода (любимого предприятия президента Александра Лукашенко). Сегодня днем на территории МТЗ, как и на многих других крупных предприятиях Белоруссии, состоялся митинг. На МТЗ прибыл премьер-министр Роман Головченко.

Рабочие потребовали допустить на территорию журналистов, Головченко в таком режиме общаться отказался. После этого группа наиболее активных тружеников вышла за проходную и направилась в центр города.

Примечательно, что они несли заранее подготовленный качественно выполненный плакат «Нас не 20 человек, а 16 тысяч». Именно в этот момент президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал историю о том, что на крупных предприятиях протесты затевают лишь небольшие группы активных рабочих. Видимо, эта новелла уже была известна на заводе.

По мере приближения к центру Минска к рабочим стали присоединяться новые группы протестующих. Это были уже откровенные националисты. Появилась красно-белая символика, зазвучали характерные кричалки: «Живе Бкларусь» и «Верям, можам, перяможам». Толпа уже шла по проезжей части проспекта Независимости, ей никто не препятствовал.

Конечным пунктом марша стала площадь перед зданием правительства. Оттуда к майданщикам никто не вышел. Их встретила только редкая шеренга бойцов спецназа.

Хотя весь пафос борьбы последних суток крутился вокруг темы неоправданной жестокости силовиков, девушки-майданщицы почему-то бросились обнимать правоохранителей. Потом их щиты украсили цветами. Такое поведение выглядело нелогично для рассерженных и возмущенных людей, но фотографии получились красивые.

Командир вступил с майданщиками в задушевную беседу на тему «у каждого своя правда». Пообещал никого не трогать. Из правительства к толпе так никто и не вышел. В это же время перед зданием белорусского КГБ молодые люди играли в бадминтон. Все вместе это напоминало договорняк по улучшению имиджа «кровавого режима».

Правда, когда среди толпы противников режима появилась сторонница Лукашенко с плакатом, утверждающим, что президент набрал 80% голосов на выборах, ее принялись прогонять прочь.

Был пущен слух, что в Минск заходит колонна спецтехники, но он оказался ложным. На площади попели, поплясали, позажигали фонарики и разошлись, пообещав вернуться. Цветы у бойцов командиры отобрали.

Человеческих ресурсов хватило и на акции в спальных районах. Митинги прошли также по всей стране. Националистическая символика и кричалки использовались повсеместно.

«Формула белорусского кризиса. Так упорно искали руку Москвы, что не заметили польский хер в заднице», – язвительно комментирует политолог Семен Уралов.

Политолог Владимир Корнилов отмечает, что, как ни убеждали белорусы в том, что у них «не так, как на Украине», все идет как раз по схожему сценарию. В доказательство эксперт приводит листовки времен Евромайдана в Киеве.

«Многие белорусы просят меня не сравнивать их события с киевским майданом. Мол, мы не за Запад и не против России, нас просто все достало. А вот победим – и заживём! Боже, какая же наивность! Напоминаю листовки киевского Майдана в конце 2013 года: «Майдан стоит НЕ за НАТО, США или Европу. Мы здесь не за Бандеру, Шухевича… Нам просто надоело жить в г-не…». Ну и дальше стандартный набор: пенсии, лекарства, борьба с коррупцией, порядок, стабильность. И что получили? Как раз то, за что майдан якобы Не стоял. И в чем разница?» – отмечает Корнилов.

Его коллега политолог Евгений Минченко, напротив, полагает, что оседлавших протесты прозападных националистов еще можно оттеснить от манифестаций.

«Что такое забастовки на заводах? Это протест против попытки Лукашенко побить горшки с главным внешнеэкономическим партнёром республики. Курс на конфликт с Россией уже ударил по карману работяг и грозил ударить ещё более ощутимо. Что услышали обыватели, бывшая опора режима? Что Лукашенко, когда-то гарант стабильности, обсуждает вероятность войны с Россией («я бы воевал за Крым»).

Что услышали бюрократы и силовики? Что Лукашенко следующие 5 лет намерен играть в «восточноевропейскую чучхе», с одновременным конфликтом с Западом и с Россией. А какие шансы победить и даже выжить в таком конфликте?

Да, есть группа прозападных активистов и националистов. Организационно протест подпитывался польско-американской сетью влияния. И они будут пытаться приватизировать результат. Но основная масса протеста – это «глубинный народ», настроенный вполне прагматично и пророссийски. И теперь вопрос в том, какие новые политические силы смогут подхватить эти настроения. И появятся ли эти силы», – рассуждает Минченко.