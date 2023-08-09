«Протезы поставляют из Германии» – инвалид СВО рассказал о проблемах с импортозамещением

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Несмотря на полтора года военного конфликта и противостояния с Западом, получившие увечья ветераны СВО до сих пор вынуждены пользоваться немецкими протезами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил представитель Ассоциации ветеранов СВО, инвалид войны Владислав Ефремов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ефремов рассказал, что заказал немецкий протез, который шёл к нему несколько месяцев.

«Я не сталкивался с производителями, которые предложили бы мне нормальный российский протез. В теории где-то они существуют. Я слышал, что где-то есть российские компании, которые производят российские протезы. Но ты приходишь в российскую мастерскую по изготовлению протезов – они всё будут делать из германских комплектующих. Компания «Ottobock», которая флагман на рынке, всё от них везётся», – пожаловался Ефремов.

Общественник подчеркнул, что производство протезов может стать важной отраслью в импортозамещении.

«Мне кажется эта ситуация странной. Для того, чтобы развивалось отечественное производство протезов, туда надо вкладывать деньги. Сейчас у нас огромное количество людей, которые приходят с СВО, их протезируют через полгода, и эти деньги опять уходят в Германию, и развивают протезное мастерство у немцев, что не может не расстраивать. Сейчас протезирование – очень важное направление как раз по импортозамещению, о котором у нас часто говорят. СВО начало показывать, что у нас с импортозамещением есть определённые затруднения – и дроны делаются в основном сборки из импортных деталей, и с протезами – я не смог купить российский. Хотя, если бы он был хоть как-то сопоставим, то ходил бы на российском», – подытожил он.