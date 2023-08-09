«Протезы поставляют из Германии» – инвалид СВО рассказал о проблемах с импортозамещением

Вадим Москаленко .  
09.08.2023 18:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 238
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика


Несмотря на полтора года военного конфликта и противостояния с Западом, получившие увечья ветераны СВО до сих пор вынуждены пользоваться немецкими протезами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил представитель Ассоциации ветеранов СВО, инвалид войны Владислав Ефремов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на полтора года военного конфликта и противостояния с Западом, получившие увечья ветераны СВО...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Ефремов рассказал, что заказал немецкий протез, который шёл к нему несколько месяцев.

«Я не сталкивался с производителями, которые предложили бы мне нормальный российский протез. В теории где-то они существуют. Я слышал, что где-то есть российские компании, которые производят российские протезы.

Но ты приходишь в российскую мастерскую по изготовлению протезов – они всё будут делать из германских комплектующих. Компания «Ottobock», которая флагман на рынке, всё от них везётся», – пожаловался Ефремов.

Общественник подчеркнул, что производство протезов может стать важной отраслью в импортозамещении.

«Мне кажется эта ситуация странной. Для того, чтобы развивалось отечественное производство протезов, туда надо вкладывать деньги.

Сейчас у нас огромное количество людей, которые приходят с СВО, их протезируют через полгода, и эти деньги опять уходят в Германию, и развивают протезное мастерство у немцев, что не может не расстраивать.

Сейчас протезирование – очень важное направление как раз по импортозамещению, о котором у нас часто говорят. СВО начало показывать, что у нас с импортозамещением есть определённые затруднения – и дроны делаются в основном сборки из импортных деталей, и с протезами – я не смог купить российский. Хотя, если бы он был хоть как-то сопоставим, то ходил бы на российском», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть