Против американского Акта Родченкова поднимается весь спортивный мир

28.07.2020, Москва, Александр Ростовцев

В понедельник, в передаче BBC Sport внезапно возник «информатор ВАДА и борец за чистый спорт» одиозный перебежчик Григорий Родченков или человек, выдающий себя за Родченкова.

Точно сказать нельзя, поскольку на экране маячила и размахивала клешнями обмотанная тряпками голова в шляпе, гундевшая на плохом английском. Доказательств, что на экране именно Родченков, телеканал не привёл.

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Столь мощная конспирация объясняется тем, что, скрывающийся в США Родченков опасается мести российских спецслужб за «разоблачение свинцовых мерзостей, творящихся за кулисами российского спорта».

так сегодня выглядит Родченков

И на этот раз, бывший смотрящий за пробирками с мочой вылез с очередной порцией разоблачений, поведав телезрителям о волнительных причинах отказа СССР и большинства стран Восточного блока участвовать в Олимпиаде-84 в Лос-Анджелесе якобы из-за боязни сокрушительных допинг-скандалов.

Из унылой и совсем неинтересной речи «сдирающего покровы» деятеля было ясно, что Родченков (или его чучело) вылез на ТВ, чтобы напомнить о себе, ибо последние два года (как минимум) он, как отработанный шлак, страдает от невостребованности.

Сделал дело – гуляй лесом!

смотритель за пробирками с мочой

Главное, для чего был выпущен на экраны тряпичный симулякр Родченкова – потребовать через крупнейшую британскую вещательную корпорацию лишить олимпийскую сборную России права выступать на Олимпиаде в Токио, «ибо российские спортсмены и спортивное руководство так ничему не научились».

Возможно также, Родченкова выщипнули хозяева, как клопа из перины, с целью создать негативный фон накануне рассмотрения апелляции «Россия против ВАДА» в спортивном арбитражном суде Лозанны. Объявлено, что слушания в CAS начнутся через три недели.

Следует заметить, что обличать российский спорт и спортсменов Родченкову в последнее время становится всё сложнее.

Мало того, что «информатор ВАДА» и организация, на которую он работал, так и не смогли полностью изолировать Россию от международных спортивных состязаний, вдобавок эксперты из Германии опубликовали во влиятельном еженедельнике Der Spiegel результаты экспертизы, гласящие, что подписи Родченкова под документами допинговых проб российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Ольги Вилухиной являются поддельными, а это ставит под сомнения все результаты «допинговых расследований» против медалистов Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.

Не менее важно, что Родченков не так давно стал нерукопожатным в МОК.

Причиной этого стал одобренный Конгрессом США «Акт Родченкова» (RADA, The Rodchenkov Anti-Doping Act) в октябре прошлого года.

Несмотря на явную антироссийскую направленность, RADA несёт в себе потенциальную угрозу спортивным призёрам любых стран, кроме американских.

Законопроект предусматривает уголовные и финансовые санкции за любые попытки «повлиять на результаты спортивных состязаний при помощи запрещенных средств, препаратов и методов», наделяя американских силовиков полномочиями преследовать по всему миру лиц, заподозренных в махинациях.

Во многих странах мира действуют жёсткие законы против применения допинга в спорте, однако их действие очерчено государственными границами. В США, как всегда, бегут впереди планеты всей, распространяя внутреннее законодательство на весь остальной мир.

Трогательно, что авторами RADA выступают сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус от штата Род-Айленд и сенатор-республиканец Оррин Хэтч от штата Юта. «Амэрыка понад усэ!»

Для вступления в силу RADA необходимо получить одобрение Сената и подпись президента США, однако Родченков заранее радуется и потирает потные ладошки.

Согласно Акту Родченкова, под угрозу ареста и экстрадиции в США подпадают все, кого американские судебные органы объявят изготовителем, распространителем и потребителем допинга. А это фармацевтические компании, спортивные команды, тренеры, спортивные врачи и даже массажисты.

Всем им угрожает 10 лет тюремного заключения и штраф $250 тыс – $1 млн.

Отныне, если американские спортсмены обвинят победившего соперника в употреблении допинга, американские суды пойдут им навстречу и станут преследовать «нечистого».

Из чего видно, какой широкий простор для манипуляций и злоупотреблений в пользу американского спорта, фармацевтической, рекламной, спортивной индустрии предоставляет Акт Родченкова, прикрывающийся самыми благородными помыслами – защитой «чистого» и честного спорта.

Как это происходит даже без применения Акта Родченкова, – мы давно можем видеть воочию, наблюдая за победами мужеподобных американских спортсменок и онкобольных ветеранов американского спорта, которым допинг выписывали «по медицинским показаниям» накануне соревнований.

Также следует вспомнить объявление допингом безобидного мельдония со стороны ВАДА, чтобы привязать иностранных спортсменов к потреблению аналогичных американских препаратов для восстановления спортивной формы атлетами.

Таким образом, терпящая убытки от побед российских и иностранных спортсменов американская околоспортивная индустрия будет выколачивать упущенные барыши с помощью судебных и силовых органов США, выступая последней инстанцией в деле раздачи спортивных медалей.

От столь наглых поползновений на чужую полянку застонали даже в МОК, призвав американцев прежде всего вступить в систему Международного партнёрства против коррупции в спорте (IPACS), а не присваивать себе эксклюзивное право судить и наказывать.

Впрочем, IPACS американцам не интересен, поскольку его основателями и контролирующими органами выступают МОК и Совет Европы.

Вне всякого сомнения, что Акт Родченкова вынудит международное сообщество сплотиться и принять меры против безраздельной гегемонии США в спорте.

Уже слышны предложения осудить RADA с трибуны ООН и потребовать от США отказаться от принятия закона, или же твёрдых гарантий неприменения Акта в международных спортивных соревнованиях.

Если не поможет – бить деляг в самое чувствительное место – денежное, угрожая бойкотом спортсменов, товаров, компаний и услуг. Наглость не должна стать вторым счастьем!