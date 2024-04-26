Против экс-диктатора Черногории завели дело за угрозы кровной мести

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Высшая государственная прокуратура Подгорицы (столицы Черногории) возбудила дело по факту интервью изданию «Антена М» бывшего президента Мило Джукановича, где тот угрожал политическим оппонентам кровной местью.

Текст интервью был передан в ведомство Управлением полиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прокуратура дала указание Управлению полиции получить от «Антены М» и передать нам интервью в электронном виде, и после детального анализа интервью при необходимости будут приняты меры и другие действия с целью принятия решения», – сообщила руководитель Высшей государственной прокуратуры Подгорицы Лепа Меденица.

Напомним что в этом интервью Джуканович, порядка трех десятилетий безраздельно властвовавший в стране, Мило Джуканович отреагировал на арест людей из своего круга: в прошлом прокурора Миливое Катнича и высокопоставленного полицейского функционера Зорана Лазовича.

«Мы живем в сильно отравленной атмосфере… Почему я об этом предупреждаю? Черногорское общество – это общество кровников. Следует помнить, что в самом сердце Черногории, в Катунской Нахии, уже более 200 лет продолжается кровная месть между некоторыми старочерногорскими семьями», – напоминал и грозил бывший черногорский диктатор.

Мило Джуканович находился на вершине власти в Черногории с 1991 по 2023-й годы. Однако его политический закат начался в 2020 году, когда большинство в парламенте, а впоследствии и правительство, сформировали оппозиционные его режиму силы.

Именно политика Джукановича предательски отколола Черногорию от Сербии, направила страну на прозападный вектор развития: при нем она вступила в НАТО, признала Косово, разорвала исторические связи с Россией.

Однако попытка Джукановича запретить на своей территории каноническую СПЦ в пользу раскольничьей ЧПЦ обернулась провалом. Видя массовое возмущение черногорцев, Запад поддержал умеренную прозападную оппозицию и не стал мешать свержению коррумпированного и полукриминального режима Джукановича.