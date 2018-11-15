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15.11.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Криминал, Крым, Россия, Севастополь
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Против фирмы, завалившей реконструкцию парка Победы в Севастополе, возбуждено дело

Управление СК РФ в Севастополе сообщило о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Глассок Севастополь» – главного подрядчика по реконструкции крупнейшего в городе Парка Победы.

Сообщается, что зарплата на общую сумму свыше 1 млн руб полностью не выплачивалась 9 сотрудникам с июня по сентябрь. Следствием устанавливаются иные потерпевшие и периоды невыплаты заработной платы.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о намерении разорвать с «Глассок» контракт на 1 млрд руб по реконструкции Парка Победы. Основная причина – нарушение сроков сдачи объекта. Это уже второй подрядчик, с которым правительство разрывает контракт по парку.

Деньги на реконструкцию выделены в рамках федеральной целевой программы развития Крыма. Парк должен был быть сдан в декабре.

Депутат Заксобрания Севастополя Иван Кусов, которому губернатор Овсянников поручил курировать реконструкцию Парка Победы, заявил, что мечтает, чтобы объект был сдан ко Дню Победу. Отметим, что эту дату называли корреспонденту «ПолитНавигатора» рабочие в парке.

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