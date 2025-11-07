Против Индии, Китая и России шансов нет – американский эксперт вынес приговор доллару
Китай, Россия и Индия бросают вызов доллару как резервной мировой валюте.
Об этом американский эксперт по финансовым рынкам Люк Громен заявил в интервью блогеру Марио Науфалу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если добавить золото в качестве резервной валюты, картина полностью меняется. Потому что доля доллара в мировых резервах составляет всего 46%. А доля золота 30%.
Если центральные банки продолжат покупать доллары еще пару лет, а цена на золото вырастет на 30-50%, золото будет занимать большую долю в мировых резервах, чем доллар», – сказал Громен.
Он уверен, что Китай Россия и Индия хранят гораздо больше золота, чем заявляют, и сомневается в том, что доллар останется резервной валютой.
