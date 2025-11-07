Против Индии, Китая и России шансов нет – американский эксперт вынес приговор доллару

Елена Острякова.  
07.11.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Дзен, Индия, Китай, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Китай, Россия и Индия бросают вызов доллару как резервной мировой валюте.

Об этом американский эксперт по финансовым рынкам Люк Громен заявил в интервью блогеру Марио Науфалу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если добавить золото в качестве резервной валюты, картина полностью меняется. Потому что доля доллара в мировых резервах составляет всего 46%. А доля золота 30%.

Если центральные банки продолжат покупать доллары еще пару лет, а цена на золото вырастет на 30-50%, золото будет занимать большую долю в мировых резервах, чем доллар», – сказал Громен.

Он уверен, что Китай Россия и Индия хранят гораздо больше золота, чем заявляют, и сомневается в том, что доллар останется резервной валютой.

