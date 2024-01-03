Против известных волонтеров СВО запустили ролик с обвинением в «инфоцыганстве»

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Известные волонтеры, помогающие СВО, – Алексей Живов, Владимир Романов и Роман Алехин, – стали героями вирусного ролика, который обвиняет их в «инфоцыганстве» – «хайпе» на теме спецоперации. В сюжете утверждается, что это несёт угрозу для граждан наравне с организацией фальшивых тренингов, звонками банковских мошенников и т.п.

Видео появилось в телеграм-канале ведущей Анны Шафран, военного эксперта Алексея Леонкова и на других популярных площадках.

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Сами фигуранты сюжета считают, что так им мстят за репортажи в блогах, где описание хода СВО отличается от официальных сводок.

«Знаете, чем решили заняться проститутки/представители древнейшей профессии под новый год? Освоить государственный бюджет путем дискредитации людей, доставляющих помощь нашим бойцам прямо на передовую и расcказывающих вам, как там обстоят дела на самом деле», – не скрывает негодования Романов.

Живов в свою очередь назвал распространителей ролика «меравцами».

«Чем занимаются тыловые «патриоты» из Москвы на теплой казенной зарплате, пока я езжу по фронту, вожу глушилки под Крынки и Работино? Бьются в врагами? Нет. Занимаются дискредитацией военных волонтеров и блогеров», – возмущается волонтер.

«А кто заказчик? По нашей информации – это не представители Минобороны», – в свою очередь уточнил Алехин.

Алехин утверждает, будто инициаторами видео являются некие клерки из «одного из кабинетов» президентской канцелярии, которым «плевать на победу».

«Мы за Родину, как и за президента, а представители древнейшей – всегда за бабло», – заверил блогер.

Кстати, сама Анна Шафран в итоге связалась с волонтёром Живовым и принесла извинения, пообещав удалить скандальное видео. Однако есть и те, кому понравился ролик.

Например, юрист Илья Ремесло считает, что в этой истории «не всё так однозначно».

«Было множество случаев, когда товарищи военблогеры публиковали откровенно лживую и непроверенную информацию ради хайпа (и что самое мерзкое, это хайп на войне, на гибели людей). Следует также учитывать, что «независимых» медиадеятелей нет в принципе. Кушать-то хочется всем. Большая часть военблогеров, например, сидела на финансировании у Пригожина. Так что кое-кому следует поумерить свой героический пафос. Есть вопросы и по «срочносборам». Например, полное отсутствие нормальной отчётности за собранные деньги, на что неоднократно обращали внимание самые разные люди. По вышеуказанным причинам, военблогеры не обязаны нравиться всем, у нас вообще-то свободная страна», – комментирует инцидент Ремесло.