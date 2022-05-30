Против кого собирает ополчение Лукашенко? Почему занервничала украинская пропаганда

Новости Украины

Александр Лукашенко, вернувшись после встречи с Путиным в Сочи, взял паузу на пару дней, а потом собрал совещание в Минобороны, где показал себя тем еще милитаристом. Белорусский президент заявил о формировании в своей стране наряду с восточным и северо-восточным еще и южного оперативного командования, говоря о котором он употребил выражение «новый фронт», призвав сделать ставку на силы спецопераций, а также сформировать в республике «народное ополчение».

С первым и вторым все более-менее понятно. Украина и раньше была неспокойным соседом, и белорусский министр обороны Виктор Хренин уже обращался к Лукашенко с таким предложением. Сейчас же риски выросли многократно. И речь тут не только о возможности провокаций и том, что по ту сторону границы формируется целый полк из белорусских националистов, который не скрывает своего желания вернуться домой, чтобы убивать белорусских силовиков и чиновников. Спецоперация продолжается, и после разгрома украинской группировки на Донбассе линия фронта снова может сместиться к белорусским границам, и к этому нужно быть готовыми.

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Логична для Белоруссии и ставка на силы спецопераций. Все-таки, вероятность того, что против республики и далее будет вестись гибридная агрессия с возможным вовлечением местных прокси существенно выше, чем то, что кто-то решится на прямое масштабное вторжение в страну, находящуюся под российским ядерным зонтиком.

А вот к анонсированному народному ополчению вопросов очень много. Пока, собственно, есть только громкое название. Руководство страны даже в общих чертах не обозначило ни структуру, ни порядок формирования, ни функционал этой новой силы. Не говоря уже о какой-то нормативке, которую можно было проанализировать. Именно поэтому я поначалу воздерживался от каких-то комментариев по этому поводу. Однако время идет, а шумиха не утихает, причем версии того, для чего оно создается создаются все новые и новые, порой очень экзотичные, так что прокомментировать, пожалуй, стоит.

Особенно старается, конечно, украинская пропаганда. Вот что вещает обслуживающий бандеровский режим Иван Яковина – из числа переехавших на Украину московских иудушек-либералов. Он на полном серьезе заявил, что Лукашенко может использовать создаваемое ополчение против Путина. Якобы, белорусский лидер намерен бросить кремлевского коллегу и переключиться к Западу. «Эксперт» настаивает, что для защиты от Российской Федерации такое ополчение могло бы понадобиться, а против Украины оно не поможет, так как в случае начала боевых действий немедленно встанет на ее сторону.

Подобный незамутненный поток свидомого сознания еще нужно поискать, однако и у других украинских и белорусских оппозиционных «аналитиков» фантазия разбушевалась не на шутку. Одни говорят, что Белоруссия готовит ударный кулак для марш-броска на юго-запад в направлении Львова. Другие – о том, что Лукашенко нападать на Украину не хочет и из последних сил сопротивляется давлению Кремля, который его к этому принуждает. Представители белорусской оппозиции часто говорят, что, если Лукашенко массово раздаст населению оружие – это станет началом конца его правления.

В общем, картина мира у людей занимательная и пестрая. Попробуем разобраться, что из этого может иметь отношение к реальности, и каковы могут быть истинные мотивы создания народного ополчения в Белоруссии.

Разумеется, ни против украинской армии, ни, тем более, против российской это ополчение никто в здравом уме применять не собирается. Хотя бы потому, что подобные ополчения – это не кадровые войска, а соединения резервистов, слабо вооруженные, экипированные и обученные. Что они из себя представляют против регулярной армии, мы сейчас можем наблюдать на примере украинской теробороны. В Белоруссии, кстати, имеется своя тероборона и создание ополчения может оказаться лишь ее реформированием и ребрендингом. После событий на Украине словосочетание «территориальная оборона» может восприниматься белорусами совсем не так, как прежде.

Также разумеется, что массово раздавать автоматы Лукашенко тоже не собирается. Да, я помню, что когда-то он что-то такое говорил, однако вся его политика была направлена на сдерживание гражданского оборота оружия, да и с лояльностью населения после августа 2020 года возникли серьезные проблемы. Вероятно, войдут туда представители МЧС, которое в Белоруссии активно милитаризуется, закрепят медиков, какие-то уже существующие или новые парамилитарные структуры, но не более того. Плюс, конечно, сборы резервистов. Ставить всю Белоруссию под ружье сейчас никто не будет, но укрепление обороноспособности в наше время – насущная необходимость.

Еще одна, весьма вероятная причина военной активности Белоруссии по поводу Украины и милитаристских заявлений Лукашенко – отвлекать на северное направление как можно большую и как можно более боеспособную группировку украинских войск, которые в противном случае были бы брошены на Донбасс в зону боевых действий. Судя по нервной реакции укропропаганды, с этим Лукашенко справляется неплохо. В пользу версии том, что действия могут быть согласованы с Кремлем, говорит и то, что выступление Лукашенко в Минобороны состоялось спустя два дня после встречи с Путиным.