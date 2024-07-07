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Блокировка ютуб-каналов российских певцов Шамана и Григория Лепса, произошедшая на днях, выглядит мелочно.

Такое мнение ютуб-каналу киевского пропагандиста Дмитрия Гордона высказал беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лучше б платежи за нефть и газ заблокировали, а в свободу творчества, даже очень херового, лучше б не лезли. Это выглядит мелко, как будто сил на другое нет. Это очень мелочно», – сказал Чичваркин.

Вместе с тем, он приветствовал бы возбуждение на Западе уголовного дела против Лепса, ранее учредившего премию за подбитые на поле боя немецкие танки «Леопард».

«Поймали бы его на том, что он заплатил, и возбудили уголовное дело. Это было бы действенно. А песенки запрещать 0 это мелочно. Накачивать Россию деньгами за нефть и газ, а в это время отбирать дома и арестовывать яхты в Европе, запрещать связи – это в глазах Путина выгладит как слабость», – сказал Чичваркин.