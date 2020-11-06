Против лидера боснийских сербов потребовали ввести санкции ЕС и ООН

06.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Верховный представитель международного сообщества по БиГ Валентин Инцко нажаловался на сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика, после чего сербу могут запретить въезд в ЕС.

Инцко сообщил, что в Республике Сербской Студенческий дом города Палама носит имя узника Гааги, объявленного военным преступником, Радована Караджича.

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«Как сказал министр иностранных дел Германии, в цивилизованной Европе нет места тем, кто прославляет военных преступников, – заявил Валентин Инцко, выступая на Совете безопасности ООН. – Нет места тем, кто не разделяет европейских ценностей».

До этого глава МИД Германии Хайко Маас напомнил о 25-летии Дейтонского соглашения 1995 года, формально положившего конец боснийской войне на условиях Запада. И заявил, что в ЕС нет места странам, отрицающим военные преступления.

«Это также относится к Боснии и Герцеговине. В стране, которая хочет присоединиться к ЕС, нет места для националистической пропаганды, отрицания военных преступлений или прославления военных преступников», – сказал Маас.

Во время сессии Инцко получил прямую поддержку со стороны представителя Германии Кристофа Хойсгена.

«Прославлять военных преступников – это ужасно. Название общежития в честь осужденного военного преступника неприемлемо, как и организация кампании оправдания для военного преступника. Я поддерживаю предложение Верховного представителя, а также принятие БиГ закона, запрещающего отрицание геноцида бошняков», – сказал Хойсген.

Инцко, в свою очередь, выразил сожаление по поводу того, что некоторые политики в БиГ игнорируют «фундаментальные европейские ценности». И заявил, что Милорад Додик может столкнуться с запретом на въезд во все страны ЕС, а также во все страны ООН к майской сессии Совета Безопасности ООН.

Инцко и Додик

Позицию Верховного представителя поддержали США, Великобритания и ряд других стран, кроме России, которая встала на защиту боснийских сербов.

Радован Караджич – психиатр, поэт, политик и первый президент Республики Сербской, который защищал боснийских сербов от агрессии исламистского режима в Сараево. По придуманным американскими политтехнологами схемам был обвинен в несуществующем «геноциде в Сребренице» и приговорен Гаагским судилищем к пожизненному заключению.