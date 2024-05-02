«Против лома нет приема» – офицер ВСУ о наступлении ВС РФ

Анатолий Лапин.  
02.05.2024 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на санкции, Россия не потеряла способность постоянно менять тактику боевых действий и технические приемы. Сейчас оружием, с которым Украина справиться не может, стали корректируемые авиабомбы. Ими ВС РФ стирают с лица земли позиции ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на санкции, Россия не потеряла способность постоянно менять тактику боевых действий и технические...

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«Они на протяжении всей войны до сих пор могут себе позволить, несмотря на так называемые санкции, несмотря на затратную часть, несмотря ни на что, они могут себе позволить постоянно менять большие тактические приемы, различные. Или это война арты, как было в начале, война техники, как было дальше, война дронов… и включились тут же – война КАБов.

Еще год назад КАБы прилетали, но не в таком количестве, как сейчас. А сейчас мы теряем города, теряем какие-то территории, – пусть пока еще, слава Богу, незначительно большие. Большее сожаление – мы теряем наших людей на фронте из-за того, что они просто утюжат КАБами. И против лома сейчас нет приема…», – жаловался он.

«А мы придумали следующее, что придут F-16 и мы всех победим. Я уверен, что F-16 будет нам помогать, что он защитит достаточно много городов, которые сегодня страдают. Принесут ли F-16 перелом на фронте, – я в этом не уверен», – заключил Прошинский.

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