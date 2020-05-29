Против Лукашенко используют технологии Пашиняна и Зеленского

29.05.2020, Москва, Елена Острякова

Кампания по смене власти в Белоруссии, поводом для которой стали президентские выборы, похожа одновременно на события в Армении в 2018 году и президентские выборы на Украине в 2019-м.

Об этом «Коммерсанту» заявил белорусский социолог Андрей Вардомацкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Параллель с Пашиняном — это регионы, выход из столицы. Но ощущаем и влияние технологии Зеленского, которая состоит в том, что детализированно не предъявляется ничего: каждый наполняет имидж своим содержанием, тем, которое он предпочитает. Подходы Пашиняна, Зеленского — они вкрапливаются. Впитывается все новое, что было найдено Пашиняном и Зеленским», – считает Вардомацкий.

Об назвал блогера Сергея Тихановского, превратившего процедуру сбора подписей за кандидатуру своей жены во флешмоб, «очень непростым парнем», а бизнесменов Бабарико и Цепкало, которые рискнули пойти на выборы, «коронавирусом для номенклатуры».

Поэтому, даже если на выборах победит действующий президент Александр Лукашенко, процесс разложения системы белорусской власти, по мнению социолога, не остановится.

«Это так просто не закончится. Инерция разгона негативных для системы процессов слишком велика, поезд слишком тяжелый и набрал слишком большую скорость, чтобы остановиться 9 августа. Продолжение последует. И имиджевые ухудшения очевидны», – резюмировал Вардомацкий.