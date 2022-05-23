Против Лукашенко. Змагары сколачивают на Украине полк – аналог нацистского «Азова»*

Новости Украины

Пока из катакомб «Азовстали» с поднятыми руками выходили последние недобитые «азовцы», на Украине было объявлено о создании нового полка, сформированного из идейных националистов и русофобов.

Вот только «пушечное мясо» для нового формирования в этот раз было закуплено импортное. О своем расширении до полка объявил батальон имени Калиновского, созданный из разнородных групп белорусских националистов – еще в первые дни конфликта.

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В составе нового полка создано 2 батальона, названные «Литвин» и «Волат». Видимо, в честь двух ликвидированных боевиков-калиновцев, взявших пафосные позывные (слово «литвин» в переводе не нуждается, а «волат» – можно перевести, как «великан, богатырь»). Если так, то следующими нужно ожидать появления батальонов «Ганс» и «Террор», такие позывные тоже были у ликвидированных боевиков из Белоруссии.

Если честно, то с присвоением статуса полка формированию белорусских националистов явно поторопились. В его состав, если верить Википедии (а ей в этом случае верить можно, сведения туда добавляются с завидной регулярностью человеком, явно знакомым с ситуацией не понаслышке), входит всего лишь около 500 человек и только два батальона. По всей видимости, спешка, как это характерно для Украины, была продиктована не столько военными, сколько пиаровскими соображениями.

Разумеется, никакого сравнения с бесславно закончившим свое существование «Азовом» недополк имени Калиновского не выдерживает. Ни по численности, ни по подготовке. Если «Азов» – это матерые идейные нацисты, которые несколько лет тренировались, терроризировали мирное население и привыкали к безнаказанности, то калиновцы – это разномастный сброд из сбежавших от уголовного преследования белорусских змагаров и простых уголовников, людей, чем-то обиженных на режим, просто садистов, ищущих острых впечатлений.

Вся эта пестрая кампания разбавлена небольшим количеством профессиональных военных, а также знаменитостей и блогеров с пиарщиками, отвечающих за медийное продвижение «бренда». Пожалуй, со своей задачей хорошо справляются только последние.

Недополк хорошо представлен в соцсетях, имеет телеграм-канал и канал на Youtube, его активно продвигают оппозиционные СМИ. Нам демонстрируют то, как «калиновцы» принимают присягу, проходят обучение, показывают «истории успеха» отдельных боевиков, где они рассказывают, как дошли до жизни такой. В змагарских кругах принято называть их героями, хотя ничего героического они, в общем-то, не сделали.

О каких-то непосредственно военных успехах подразделения ничего внятного не сообщают. Известно, что повоевали под Киевом, засветились в Буче, а дальнейший боевой путь просматривается смутно. Поговаривают, что после первых неудачных боев, украинское военное начальство взялось за голову, убрало белорусских нациков подальше от передовой и начало активно тренировать.

В самой Белоруссии за «калиновцами» уже закрепилось прозвище «селфи-батальон». Теперь уже, надо полагать, будут называть «селфи-полком». Однако, не стоит относиться к нему с пренебрежением. Сейчас его значимость – не столько в боевой, сколько в информационно-психологической плоскости. В первую очередь, он является элементом информационной войны НАТО и Украины против самой Белоруссии.

На глазах создается и активно непривычный для белорусского обывателя «героический» образ белорусского радикала, уехавшего на вместе с «побратымами» сражаться с «орками с Востока», но обещает вернуться назад и продолжить войну уже на белорусской территории. К сожалению, такой образ для дезориентированной части молодежи иногда оказывается привлекательным. Над формированием русофобских настроений в Белоруссии работали долго и целенаправленно.

Кстати, о намерении перенести войну на белорусскую территорию – таких планов о них не скрывают. Например, вчера, выступая в эфире польского белорусскоязычного телеканала «Белсат», боец недополка Вадим Кабанчук, некогда известный в белорусском Бобруйске оппозиционный активист с криминальным прошлым, пообещал вернуться и открыть тюрьмы с политзаключенными, а тех, кто будет мешать этому – убить и уничтожить.

«Спите с этим и помните – мы к вам придем. И это время наступит очень скоро», – заявил Кабанчук в заключении, обратившись к белорусским омоновцам и «вертухаям».

Несмотря на браваду, относиться к этим словам стоит всерьез. Сейчас на Украине создается вооруженное формирование из этнических белорусов, которое может быть задействовано против самой Белоруссии. Да, сейчас оно выглядит карикатурно, но не только активно пиарится и пополняется за счет оголтелой пропаганды, но и проходит обучение и идеологическую накачку со стороны ВСУ, СБУ и украинских нацистов.

Конечно, современная Белоруссия неуязвима для подобных вызовов, но, как показали уроки 2020 года, для политических кризисов уязвима и она. И, кто знает, что бы произошло, если бы тогда белорусским силовикам противостояли бы не анархисты и ультрас, а несколько сотен хорошо вооруженных, обученных ведению боя в городских условиях, снайперскому и минно-взрывному делу, прошедших опыт реальных боев националистических отморозков?

Поэтому желаю новосозданному недополку скорого и бесславного конца. Надеюсь, тот факт, что он был создан одновременно с закатом «Азова», станет символичным – и белорусские боевики так же, как и азовцы, скоро поднимут руки и проследуют в плен. Я не кровожадный. Я не хочу лишних смертей. Я хочу правосудия.

*Полк запрещён в РФ и признан террористическим.