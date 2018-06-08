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Против Мураева завели уголовное дело за правду о Сенцове
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении нардепа Евгения Мураева за его высказывания об украинском террористе Олеге Сенцове, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
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По словам Сарган, прокуроры внесли в ЕРДР сообщение о совершении Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 383 (заведомо неправдивое сообщение о преступлении) УК Украины. Также она подтвердила, что основанием для открытия дела стало объявление о действиях Мураева нардепом Сергеем Пашинским с трибуны парламента.
Сарган добавила, что накануне Мураев в эфире «112 Украина» назвал Сенцова террористом, а также заявил о подготовке им поджогов и взрывов ( напомним, именно по этим эпизодам в РФ и осудили террориста – Ред). В ГПУ отмечают, что такие действия могут подставить под сомнение целесообразность возможного обмена Сенцова.
Расследовать дело в отношении Мураева поручили следователям Службы безопасности Украины.
Метки: Евгений Мураев, уголовное дело
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