«Против нас идёт война!» – в Москве призвали перестать играться в демократию с вражескими IT-гигантами

16.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Против России ведётся жёсткая информационная война, способная привести к трагическим последствиям, однако Москва продолжает совершать одни и те же ошибки, «играясь» в демократию и либерализм.

Об этом в ходе заседания Совета безопасности России заявил руководитель рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета на территории РФ Алексей Кондратьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, РФ, в соответствии со стратегией национальной безопасности США, является стратегическим противником, наравне с рядом других стран. Как мы понимаем, акт Магнитского является прямым вмешательством в дела нашего государства с выделением средств. Это, по сути, признак информационной войны.

Мы с вами сейчас говорим о равноправном партнёрстве с демократическими правительствами, сообществами, и так далее. Но против нас же, в конце концов, ведётся война. Соответственно, меры должны быть адекватными.

Задумайтесь, с «Google» мы уже разбирались в период подготовки к выборам президента. Зачем мы наступаем дважды на одни и те же грабли? Посмотрите, как делают наши партнёры китайцы. Почему мы играем по чужим правилам, заранее проигрывая войну, которая против нас ведётся.

Мы себе не позволяем абсолютно ничего – ни подготовки журналистов, и так далее. Наш закон о СМИ, наверное, самый либеральный за последние 25 лет, который только существует», – заметил он.

Также, по мнению Алексея Кондратьева, если РФ немедленно не предпримет соответствующие меры противодействия, в будущем её ждут очень тяжёлые последствия.

«Поэтому, видимо, аккумулирование на интернет-ресурсах негатива для дезориентации нашей молодёжи – это подготовка к последующим выборам, которая не завершилась этим избирательным процессом. Создание дезориентации в перспективе о чистоте избирательного процесса, имиджевый удары по власти – это далеко идущие последствия, когда государство становится в беззащитную позицию», – добавил эксперт, призвав отразить это всё в законодательстве.