На Порошенко есть новый козырный компромат

24.08.2019, Мадрид, Владимир Гладков

Против экс-президента Украины Петра Порошенко будут инициироваться новые и новые уголовные расследования, далеко не все сведения о его преступлениях были публично озвучены.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил беглый нардеп Александр Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По заявлению одного из представителей американского бизнеса – Сэма Кислина, который озвучил, что Пётр Алексеевич вывел из Украины порядка 8 млрд долларов, поэтому 18 млрд гривен (от схемы «Роттердам +» – ред.) – это там, можно сказать, 800 миллионов – это только то, какие убытки потерпела одна из государственных систем – «ЦентрЭнерго», а, на самом деле, я думаю, расследований будет всё больше и больше.

Те же кредиты всплыли, которые Пётр Алексеевич выдавал невозвратные через «Укрэксимбанк», это те же громкие дела в «Укроборонпроме», которые делали закупки через его компании, «Ленинские кузни» и т.д., и т.п. то есть, дел будет очень много, потому что Пётр Алексеевич за время своей каденции погряз полностью в коррупции и во всех отраслях он, можно сказать, устраивал бизнес», – рассказал политик.

Также Онищенко отметил, что у него есть и новый, ранее не афишировавшийся компромат против Порошенко.

«Давайте я пока оставлю это в тайне. У меня есть определённый козырь. Знаете, мне кажется, что Пётр Алексеевич проиграл эту игру, политическую игру свою. Для меня ясна и предсказуема его дальнейшая судьба. Мы не будем его добивать в настоящий момент, но, если кто-то с этим не справится, мы всегда выложим козырную карту», – подчеркнул депутат.