Против Порошенко подали уже четвертое заявлеение – о попытке узурпации судебной власти

27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Пока в отношении бывшего президента Петра Порошенко идут первоочередные следственные действия по трём первым открытым против него уголовным производствам (о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов – Ред) сегодня команда юристов под руководством Андрея Портнова обратилась в Государственное бюро расследований с четвёртым заявлением о преступлении Порошенко – попытке узурпации им судебной власти.

Об этом сообщил сам Портнов в своем телеграм–канале, дав ссылку на копии документов, поданных в ГБП. http://bit.ly/2YRvsDg

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У нас ещё десятки подготовленных заявлений, но в ближайшие недели мы сосредоточимся на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырёх уголовных производств.

Также команда юристов Портнова анонсировала, что в ближайшие недели их пристальное внимание будет направлено на “заместителя Генерального прокурора Стрижевскую, которая формально отвечает за надзор за органами Государственного бюро расследований, которые начали первые следственные действия в отношении Порошенко”.

По мнению Портнова, “задача чиновницы простая – подпись на ходатайстве следователей ГБР в суд об аресте всех средств и активов Порошенко в деле об отмывании ним преступных доходов, незаконных офшорных операциях и неуплате налогов”.

Андрей Портнов выразил уверенность, что реализовать арест всего имущества Порошенко можно будет уже на следующей неделе.

“Будем концентрировать на этом всё своё внимание”, – пообещал юрист.