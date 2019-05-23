Против Порошенко подали заявление о его ключевом преступлении

23.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, подал в четверг утром заявление в Государственное бюро расследований (ГБР), в котором обвиняет бывшего президента Петра Порошенко в отмывании гигантских сумм средств средств и неуплате налогов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Портнов сообщил в Telegram-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Друзья, утром зарегистрировали в государственном бюро расследовании заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки. В течение нескольких недель ждём от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества», — написал он.

Как ранее объяснял Портнов, речь идет об отмывании средств и неуплате налогов на «Кузне на Рыбальском» (судостроительное предприятие в Киеве, которым владел экс-президент Украины — Ред.). По его словам, «Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств».

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее Государственное бюро расследований уже начало следствие по другому заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе. А 22 мая

Также Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий. В соответствующем заявлении указано, что при координации Порошенко были распределены ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета производителя электроэнергии на Украине «Центрэнерго» с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, по последним соцопросам партия Порошенко оказалась самой непопулярной в стране. Ее антирейтинг превысил рейтинг действующего президента, составляющий сейчас около 75 %.