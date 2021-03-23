Против РФ запускают разрушительный сценарий, обкатанный на СССР

23.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новые антироссйиские санкции ЕС – это попытка добиться разрушения страны, как это было с Советским Союзом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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«Целеполагание связано с задачами глобального порядка – речь идет о попытке повторить в отношении России разрушительные сценарии, которые уже однажды были отработаны в отношении Советского Союза», – говорит политик.

По его мнению, «давление будет нарастать».

«Создана определенная информационно-политическая среда, которая формирует уже свои правила игры, поэтому появление российских граждан в таких списках – это то, что нужно для поддержания определенного информационного фона», – резюмировал Новиков.

Напомним, что в начале марта ЕС ввел санкции, против генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Брюссель обвиняет их в нарушении прав человека из-за дела мошенника Алексея Навального, которому вынесен обвинительный приговор.

В новый стоп-лист Евросоюза попали два гражданина РФ из Чечни – замглавы правительства Республики по взаимодействию с силовым блоком Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев. Их обвинили в том, что они «лично курируют широкомасштабные и систематические преследования в Чечне, которые начались в 2017 году» и «были направлены в отношении ЛГБТ-персон».