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В войне против России не имеющая беспилотников немецкая армия смогла бы продержаться только два дня.

Об этом в ходе выступления в Бундестаге заявил депутат от Христианско-социального союза Баварии Рейнхард Брандл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый месяц Украина использует десять тысяч беспилотников, которые затем становятся недоступными, потому что они сбиваются. У русских, вероятно, аналогичные цифры.

Теперь Украина говорит, что им этого недостаточно, они хотят увеличить производство. Им нужно больше беспилотников для своей обороны, и они хотят увеличить производство до миллиона в год.

При таком сценарии Бундесвер мог бы продержаться ровно два дня», – сказал депутат.