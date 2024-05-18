Против России Бундесвер продержится ровно два дня – немецкий депутат

Константин Серпилин.  
18.05.2024 11:03
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Технологии


В войне против России не имеющая беспилотников немецкая армия смогла бы продержаться только два дня.

Об этом в ходе выступления в Бундестаге заявил депутат от Христианско-социального союза Баварии Рейнхард Брандл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В войне против России не имеющая беспилотников немецкая армия смогла бы продержаться только два...

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«Каждый месяц Украина использует десять тысяч беспилотников, которые затем становятся недоступными, потому что они сбиваются. У русских, вероятно, аналогичные цифры.

Теперь Украина говорит, что им этого недостаточно, они хотят увеличить производство. Им нужно больше беспилотников для своей обороны, и они хотят увеличить производство до миллиона в год.

При таком сценарии Бундесвер мог бы продержаться ровно два дня», – сказал депутат.

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