Против России началась атака по всем фронтам

18.09.2020, Москва, Платон Беседин

Европарламент разродился дикими резолюциями, главная из которых – относительно Навального. Об этом, впрочем, поговорим чуть позже.

Начать же стоит вот с чего. Мы видим, что атака идёт по всем фронтам. В частности, Польша потребовала у России выдать авиадиспетчеров Смоленского аэропорта. Генпрокуратура ляхов считает их главными подозреваемыми в деле гибели экс-президента Качиньского.

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Тут впору задать телевизионный вопрос: «Где логика?». Ведь смотрите: главной версией крушения самолёта, на котором находился Качиньский, недруги России ранее считали взрыв. Тогда причём тут авиадиспетчеры, если на борту президентского лайнера, согласно прежней информации, заложили бомбу?

А при том, что, как в той басне – «виноват ты лишь тем, что хочется нам кушать». Запад продолжает искать поводы для представления России как главного злодея планеты. И атака выходит массированной и масштабной. Никто особо и не заморачивается с доказательствами. Просто возводят хулу и поклёп.

Дело Навального это лучше всего продемонстрировало. Здесь всё, как говорится, шито белыми нитками. Меж тем Европарламент принял крайне жёсткую резолюцию. Проголосовали 532 евродепутата, 84 были против, 72 воздержались. И уже совершенно точно можно говорить о двух вещах. Во-первых, внятного расследования по Навальному не хочет, прежде всего, Запад. Это логично, конечно, если важно не докопаться до правды, а обвинить. Во-вторых, столь жёстко Европа не выступала даже во время Чеченских войн, а значит мы накануне большого шухера; очень большого.

Шутка ли сказать, если в, казалось бы, серьёзной резолюции серьёзной организации утверждается, что отравление Навального – часть системной работы в России. То есть, виновато государство – и других версий не допускается. Безумие – не иначе. Но мы живём в саду расходящихся фейков, в извращённой реальности, где зомбированная биомасса готова верить в любую чушь. Вот и верят.

Хотя то, что это чушь, несомненно. Есть злополучная бутылка с водой, из которой пил Навальный. И в бутылке этой якобы находился «Новичок». Тут мы опять включаем функцию «где логика?». В номере-то Навального было три бутылки – и все початые. Почему яд лишь на одной из них? Если пили воду другие, то почему они не получили никакого урона? И при этом видео из номера с бутылками публикуют лишь через 2 недели после происшествия.

Самое смешное, что отравители, получается, оказались настолько бездарными и не стали забирать вещдок из номера – просто бросили его на месте. Причём, тут необходимо помнить: «Новичок» как раз-таки воду не любит, а если яд находился на самой бутылке, на поверхности, то пострадал бы весь отель.

Таких несоответствии в деле Навального – множество. Затесался со своим расследованием и Фонд борьбы с коррупцией. Но как так у них получилось, что бутылка изъята после всех пертурбаций? То есть, ФБК вступил в сговор с «кровавыми чекистами»? Да, получается, как в бородатом анекдоте: «вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия».

Очевидно, что Россию хотят оставить в дураках – и не слишком заморачиваются с доказательной базой. Запад ведёт себя, как торговка на рынке, которая кричит «у меня украли товар», а на самом деле она давно его выкинула в мусор в связи с истекшим сроком годности. Навальный был интересен не как деятель, а исключительно как повод. Его авторитет, рейтинг рухнули – и из него, отравив, выжали последнюю пользу. Сделал это сам Запад, чтобы стрелять в нескольких зайцев: и блокировать «Северный поток-2», и вновь выставить Россию злодеем, и добавить санкций.

А что, собственно, мы в таком случае? Нужно понять, что Европа от Лиссабона до Владивостока невозможна. Никто никогда не пойдёт с нами на диалог. Будут искать и находить казус белли. Мы для них не просто враги – мы для Запада чужие, варвары, злодеи, угрозы. Смысл пытаться убедить крокодила в том, что есть мясо вредно? Вот мы пытаемся пригласить Германию к расследованию, а она говорит: нет, спасибо. И так будет постоянно. Тогда к чему тратить силы?

Тем удивительнее, что позиция Кремля довольно вялая. Давно уже надо было заводить уголовные дела. Давно выступать с ответными нотами протеста. Давно пора прищучивать тех западных политиков, кто слишком зарывается в своих хамских бездоказательных заявлениях. Ну и тех идиотов, что воют внутри России, тоже хорошо бы вывести из тени.

И да, есть такой термин – «русофрения». Это когда одновременно Россия слабая и ничего не может, но при этом всё зло мира – от неё. Вот именно этой болезнью давно и в конечной форме страдает Запад. И тут вспоминается ещё один бородатый анекдот: доктор сказал «в морг» – значит в морг!